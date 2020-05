Declaración falsa: El vídeo “Plandemia” sobre la epidemia de COVID-19

Algunas entradas de Facebook comparten secciones de un documental llamado “Plandemic” (“Plandemia”), que contiene una entrevista con la doctora Judy Mikovits. El vídeo completo de 26 minutos ha sido retirado de varias redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube, porque se llegó a la conclusión de que contenía información médica errónea potencialmente dañina.

La entrevista con Mikovits ( here ), realizada por el cineasta Mikki Willis, contiene una serie de afirmaciones sobre la enfermedad COVID-19 y las instituciones científicas estadounidenses. Mikovits es una científica que adquirió visibilidad por un artículo de 2009 que afirmaba probar que un virus jugaba un papel en el síndrome de fatiga crónica ( here ). La revista Science se retractó del artículo dos años después, diciendo que había perdido la confianza en el informe y la validez de sus conclusiones después de que varios equipos no pudieran repetir los hallazgos ( here ). En este artículo de verificación de hechos nos centraremos en una selección de citas de Mikovits directamente relacionadas con la enfermedad COVID-19. No evaluamos todos los argumentos que plantea y no analizamos las citas de otras personas que aparecen en el vídeo.

En primer lugar, Mikovits afirma que el virus que causa la enfermedad COVID-19 “ocurrió” a partir del SARS 1 y no se produjo de forma natural. Esto es falso.

Tanto el SARS como el COVID-19 son causados por coronavirus que parecen haberse originado en murciélagos, y las dos enfermedades tienen algunos síntomas similares, como fiebre, tos y dificultad para respirar ( here ). Pero investigaciones recientes sobre la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, descubrieron que era genéticamente distinto del SARS-CoV ( bit.ly/3cXq8WB ).

En segundo lugar, Mikovits afirma que la hidroxicloroquina es “eficaz contra estas familias de virus”. Esto no se ha demostrado clínicamente.

Al 12 de mayo de 2020, los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU afirman: "no hay suficientes datos clínicos para recomendar o no el uso de la cloroquina o la hidroxicloroquina para el COVID-19" (ver página 47 here ).

En tercer lugar, Mikovits afirma falsamente: “las vacunas antigripales aumentan las probabilidades de contraer COVID-19 en un 36%”.

Al hacer esta afirmación cita un estudio sobre la vacunación contra la gripe entre el personal del Departamento de Defensa de EEUU ( here ). La investigación se llevó a cabo durante la temporada de gripe 2017-18 y se publicó en enero de 2020. No se investigó el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, solo los coronavirus estacionales que causan el resfriado común.

Asimismo, Mikovits dice sobre el uso de mascarillas: “usar la mascarilla activa literalmente tu propio virus. Te enfermas por tus propias expresiones reactivadas del coronavirus y si resulta ser el SARS-CoV-2, entonces tienes un gran problema”.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades confirmó a Reuters que esta afirmación no está fundamentada. La orientación sobre el uso de mascarillas en respuesta a la pandemia sugiere que pueden reducir la propagación de la infección ( here ).

Facebook señaló la afirmación del vídeo sobre las mascarillas como motivo para retirarlo. "Sugerir que el uso de una mascarilla puede enfermarte podría llevar a un daño inminente, así que vamos a retirar el vídeo", dijo la compañía ( here ).

VEREDICTO

Falso. Varias citas de Mikovits en el vídeo “Plandemia” contienen información médica no comprobada o incorrecta.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información www.reuters.com/fact-check/ about .