Fact check: Las mascarillas no causan pleuresía, una enfermedad pulmonar

Miles de usuarios de las redes sociales están compartiendo la afirmación de que las mascarillas causan la enfermedad pulmonar llamada pleuresía. Expertos pulmonares del Colegio Americano de Médicos del Tórax, el centro médico académico sin fines de lucro Clínica Mayo, la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana y la Asociación Americana del Pulmón confirmaron a Reuters que esto es falso.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las entradas ( here , here , here ) muestran una foto de una mascarilla con una mancha circular en el interior. El pie de foto dice: "Un amigo publicó esto en internet. Esta es la máscara de un niño después de 3 horas de uso. Si eres partidario de las mascarillas, mira bien esto. Tu hijo va a enfermar muy pronto y no será por el coronavirus. Será una pleuresía. Padres, tomen nota".

Reuters no pudo verificar el origen de la foto.

La pleuresía es una enfermedad en la que las capas de tejido que separan los pulmones de la pared torácica se inflaman, causando un dolor de pecho agudo que empeora al respirar (here).

Tres expertos confirmaron a Reuters que la situación descrita en las publicaciones de Facebook no es posible. El Dr. Clay Cowl, anterior presidente del Colegio Americano de Médicos de Tórax y parte de la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Críticos de la Clínica Mayo, el Dr. William Graham Carlos, especialista en cuidados pulmonares críticos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, y el Dr. Albert Rizzo, director médico de la Asociación Americana del Pulmón, dijeron que no es científicamente posible que el uso de una mascarilla provoque la inflamación del revestimiento del pulmón o la pleuresía.

La pleuresía suele ser causada por infecciones virales como la gripe, pero a veces también puede ser causada por infecciones bacterianas, como la neumonía o la tuberculosis, infecciones fúngicas, cáncer de pulmón, etc. ( here )(here).

En cuanto a la imagen de la mascarilla, el Dr. Cowl dijo: “La razón principal para tapar las vías respiratorias a fin de reducir el riesgo de propagación de COVID-19 es reducir al mínimo la transmisión de secreciones húmedas a través de las vías respiratorias superiores, que suelen transportar partículas virales. De hecho, la imagen que se muestra en la entrada de Facebook pone de relieve por qué es tan importante usar una mascarilla, ya que vemos dónde se han acumulado las secreciones de la boca o la nariz: en el interior de la mascarilla y no en el aire circundante”.

En cuanto a las preocupaciones sobre el uso de las mascarillas durante tres horas o más, Learnaboutcovid19.org, un equipo mundial de expertos en salud pública, señala: "Los trabajadores de la salud han estado usando mascarillas más ajustadas durante mucho más de 8 horas al día sin efectos secundarios negativos." (here)

También añadieron que las mascarillas son seguras y efectivas para la mayoría de las personas: “Usar mascarillas se considera generalmente seguro para niños y adultos. Hay algunas excepciones, como los niños muy pequeños (menores de dos años en Estados Unidos) y personas con afecciones que complican el uso de la mascarilla (por ejemplo, ciertos problemas pulmonares o cardíacos preexistentes, problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo)”. Para la gran mayoría, el uso de mascarillas es una forma eficaz de ayudar a reducir la transmisión de COVID-19 sin causar efectos secundarios importantes, siempre que las mascarillas se mantengan limpias y se utilicen correctamente”.

VEREDICTO

Falso. Tres expertos en medicina pulmonar confirmaron a Reuters que las mascarillas no causan pleuresía. Un equipo mundial de expertos en salud pública de Learnaboutcovid19 dijo a Reuters que el uso de la mascarilla se considera generalmente seguro y ayuda a reducir la transmisión de COVID-19, sin efectos secundarios relevantes.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de información here .