Fact check: El poema ‘Esperanza’ fue escrito en 2020 por el actor Alexis Valdés

En redes sociales circula un poema viral que inicia con el enunciado “Cuando la tormenta pase”. Algunas publicaciones dicen que el texto fue escrito en 1800 por “K.O’Meara”. Esto es falso. El poema fue escrito por el comediante y actor cubano Alexis Valdés, quien lo publicó en sus redes sociales en marzo del 2020.

Publicaciones recientes que alegan que fue escrito “hace dos siglos”, pueden verse aquí ( here , here ).

La primera estrofa del poema dice: “Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos”.

El poema ha ganado atención en medio de la pandemia de COVID-19. Algunas publicaciones, ilustran el texto con una imagen de dos niños con mascarillas. La fotografía, visible en la página web de la biblioteca y archivo estatal de Florida ( here ), muestra a dos “niños listos para la escuela durante la epidemia de gripe de 1918”, de acuerdo al título de la imagen.

De acuerdo con una búsqueda en CrowdTangle, una herramienta de monitorización de redes sociales, la versión más antigua de este texto que pudo encontrar Reuters fue publicada por el comediante y actor cubano Alexis Valdés (here) el 21 de marzo del 2020 en Facebook e Instagram ( here , here ).

Otras publicaciones tempranas que atribuyen el poema a Valdés pueden verse aquí ( here , here ).

Valdés confirmó a Reuters a través de un mensaje de Twitter que el poema es de su autoría y que fue escrito durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19. “Fue una manera de dar y darme aliento y de tener fe en el futuro”, dijo.

Sobre la popularidad de su texto, Valdés añadió que “ha sido una sorpresa gigante que el poema haya llegado a tantas personas”.

El poema, que también fue declamado por distintas figuras públicas de Hispanoamérica en un video aquí ( here ), fue incluido en el reciente libro del Papa Francisco “Soñemos Juntos” ( here ). En una entrevista visible aquí ( here ) Valdés y Austen Ivereigh, uno de los biógrafos del Papa Francisco, hablan sobre la publicación de su poema en el libro.

Algunas publicaciones también atribuyen la autoría del poema a “K.O’Meara”. La confusión pudo haber surgido de otro texto que en redes sociales se atribuyó falsamente a Kathleen O’Meara, una novelista y biógrafa franco-irlandesa del siglo XIX ( here ).

Como informó Reuters en abril de este año ( here ), este texto escrito en 2020, que describe el distanciamiento social y la adaptación del estilo de vida de las personas durante una pandemia, en realidad es de la autoría de Catherine (Kitty) O’Meara, una profesora retirada de Madison, Wisconsin en Estados Unidos.

Otras publicaciones atribuyen erróneamente el texto al escritor uruguayo Mario Benedetti ( here , here , here ). La fundación Mario Benedetti desmintió esta afirmación en su página de Facebook ( here ).

VEREDICTO

Falso. El poema “Esperanza” fue escrito en 2020 por el actor Alexis Valdés.

