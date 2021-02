Fact check: El presidente de México López Obrador no salió en la portada de Forbes como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica

Varias publicaciones en Facebook compartieron un video subido a YouTube según el cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en la portada de la revista económica Forbes al ingresar a la lista de hombres más ricos de América Latina, con una fortuna de 1.000 millones de dólares. La publicación nunca sacó esa edición, el gobernante no ha estado jamás en uno de esos listados y la foto de la primera página es un montaje de un número anterior con la imagen de López Obrador, que dice carecer de patrimonio alguno, según su última declaración, de junio 2020.

Las publicaciones son visibles aquí (here) y aquí (here).

“Y ahora llega esto, válgame Dios! A dónde vamos a llegar con tanta hipocresía (y ahí está documentado) #Fuera” López Obrador, señaló la primera. “Noooooo pues bueno .... Si eres sensible a las malas noticias, no veas esto. Si eres foca aplaudidora del ‘prejidente’ NO VEAS ESTO, te va a dar un infarto!!! No puede haber gobierno (o gobernante) rico, con pueblo pobre”, aseguró la segunda, parafraseando al final una de las máximas usadas por el mandatario para denunciar la opulencia de sus antecesores y defender sus políticas de austeridad en la administración pública desde que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

Ambas publicaciones compartieron el mismo video de YouTube (aquí here ), de dos minutos de duración y que ha sido visto por los usuarios de esa plataforma más de 150,000 veces. "López Obrador ingresa a la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica en 2021", comienza el video, mostrando una supuesta portada de Forbes con el titular "El austero más rico" y la foto del presidente mexicano.

Al lado, puede observarse otra imagen de López Obrador, conocido popularmente como AMLO, abrazando al magnate de las telecomunicaciones del país latinoamericano Carlos Slim, que hace unos años llegó a ser el hombre más rico del mundo y lideró en varias ocasiones la famosa lista de la revista económica a nivel planetario (aquí here y aquí here ).

“Según documentos oficiales presentados por Forbes el mandatario posee una futura de 1,000 millones de dólares, lo que lo sitúa en el lugar 28 de las personas más ricas de Latinoamérica”, dice la voz del video en el minuto 0:28.

La cuenta de YouTube donde se subió el video se llama “Suavesuave suavecito” y dice estar enfocado en el contenido de sátira. “El 90% de nuestro material es creado con la finalidad de mostrar un lado gracioso de situaciones cotidianas, principalmente políticas, que no necesariamente corresponden a la realidad”, detalla.

La edición de Forbes es falsa y la verdadera portada en la que se basaron los autores del video corresponde a una del 15 de diciembre de 2017 (aquí here ).

Los que manipularon la imagen simplemente pegaron la cabeza del mandatario sobre el cuerpo de la persona que protagonizó la portada de aquella edición, el pintor y escultor mexicano Francisco Toledo (1940-2019).

Según la última declaración patrimonial del gobernante mexicano, del 9 de junio de 2020 y visible en el portal oficial Declaranet poniendo su nombre completo en el buscador (aquí servidorespublicos.gob.mx/ ), AMLO no es propietario de ningún inmueble o vehículo. Solo vive de su salario anual neto como jefe de Estado, de poco más de 1 millón 567,000 pesos mexicanos (cerca de 78,000 dólares).

El 8 de junio de 2020, al anunciar que iba a presentar su declaración al día siguiente, detalló: “No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz (su esposa). Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido, tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto, pero acerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca”.

Detalló también que un rancho que heredó de sus padres en el municipio Palenque, en el estado sureño Chiapas, lo cedió a sus hijos. “Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero”, agregó.

Sátira. El gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, no apareció en la portada de la revista Forbes ni es uno de los hombres más ricos de América Latina.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .