Fact check: Una fotografía muestra una manifestación en Rumanía celebrada en 2017, no en 2021 por las restricciones de COVID-19

Varios usuarios en redes sociales han compartido una fotografía que supuestamente muestra una protesta en contra de las restricciones de COVID-19 en Rumanía. La imagen, en la que se observa una multitud de personas reunidas durante la noche, en realidad es de 2017 y retrata una protesta contra la corrupción celebrada en Bucarest.

Una publicación de Facebook ( here ) con la foto erróneamente etiquetada dice: “Protestas en Rumanía en contra de las restricciones del covid 19. Esto no te lo cuentan los "medios” #SomosLaResistencia”. Otros ejemplos pueden verse aquí: here , here .

Una búsqueda inversa de la imagen revela que la fotografía circula en internet desde febrero de 2017 ( imgur.com/gallery/l3lpr, here ), casi tres años antes de que el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, fuera identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan ( here ) .

Koert Debeuf, editor en jefe de la publicación EUobserver, publicó la foto en Twitter el 5 de febrero de 2017 ( here ) con la descripción (originalmente en inglés): “Guau. Bucarest, Rumanía, esta noche. La gente le pide al Gobierno que se vaya”. En otro tweet, Debeuf atribuyó la autoría de la imagen a un “amigo” presente en el lugar ( here ).

El 31 de enero del 2017, el Gobierno rumano aprobó un decreto de emergencia que despenalizaría varios delitos de corrupción, lo que desató una ola de protestas masivas históricas, las mayores en el país desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989, según informó Reuters aquí ( here )

Ante las protestas y tras una reprimenda internacional, el Gobierno anuló el decreto el 5 de febrero del 2017, pero las protestas persistieron ( here , here )

Imágenes de Reuters de las protestas pueden verse aquí: here , here , here .

Reuters previamente desmintió publicaciones con esta misma declaración en inglés aquí: here .

VEREDICTO

Falso. La fotografía muestra una protesta contra la corrupción celebrada en Rumanía en 2017.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información aquí ( here ) .