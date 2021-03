Fact check: La foto ganadora del premio Pulitzer muestra a un cabo, no a un campesino, ejecutado por las tropas revolucionarias cubanas

Una imagen en blanco y negro que muestra a un hombre recibiendo una bendición de un sacerdote con varios militares a su alrededor fue compartida por varias publicaciones en Facebook con el mensaje de que la fotografía ganó un Premio Pulitzer de periodismo en 1960 y el hombre que en ella aparece es un campesino antes de ser ejecutado en un paredón por las tropas revolucionarias cubanas. La impactante instantánea ganó efectivamente ese galardón aquel año, pero la víctima era en realidad un cabo del ejército del dictador Fulgencio Batista, al que Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara derrotaron.

Reuters Fact Check. REUTERS

Algunas de las publicaciones, subidas a la red social entre el 13 y el 25 de febrero, son visibles aquí here , aquí here y aquí here .

Varias de ellas llevan este mensaje o textos muy parecidos: “Esta foto ganó el Premio Pulitzer de 1960. Un sacerdote dándole la última bendición a un campesino cubano. Fue fusilado por orden del ‘Che Guevara’, el ‘Asesino de la Cabañas’, en un juicio que duró solo 4 minutos. Esta foto nunca la verás en una camiseta”.

Una ha sido compartida casi 7,000 veces y generado 89 comentarios, la mayoría críticos con el castrismo. “Hace 60 años de eso y siguen en la esclavitud”, “Estos soldados olorosos y apestosos son los que gobiernan hoy en Cuba” o “Régimen malvado” son algunas de las reacciones que causaron la imagen y el texto.

Reuters ya verificó una falsa publicación con la misma versión usando una fotografía del mismo día de la ejecución de ese hombre a manos de las tropas revolucionarias, aunque en esa imagen aparecía de rodillas frente al cura recibiendo la extremaunción aquí here .

Las imágenes del fusilado fueron tomadas por el fotógrafo Andrew López, que con ellos obtuvo el premio Pulitzer en 1960 y pueden verse en la página del famoso galardón periodístico aquí here . Las dos imágenes usadas en las publicaciones son visibles aquí here y aquí here .

Según la institución que hace entrega de la célebre distinción, López realizó cuatro instantáneas de aquel episodio, pero solo dos están disponibles para el público ahora. La descripción que acompaña a las fotos y justifica el otorgamiento del premio a su autor señala: “Por su serie de cuatro fotografías de un cabo, ex del ejército del dictador Batista, que fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento de Castro, la imagen principal muestra al condenado recibiendo los últimos sacramentos”.

En 1959 Fidel Castro lideró una revolución acompañado del guerrillero argentino Ernesto "Che" Guevara que derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos aquí here y aquí here .

Castro instauró el socialismo en Cuba, primero como primer ministro, de 1959 a 1976, y después como presidente, de 1976 a 2008. La imagen barbuda del Che Guevara se ha convertido en un ícono popular que se encuentra comúnmente en camisetas y carteles (aquí here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. La fotografía de un hombre antes de ser ejecutado por las tropas revolucionarias cubanas ganó el Premio Pulitzer en 1960, pero la víctima era un cabo del ejército del dictador derrocado Fulgencio Batista, no un simple campesino.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here