Declaración falsa: Putin suelta leones por las calles de Rusia para imponer cuarentena por coronavirus

Usuarios de redes sociales han circulado videos e imágenes que declaran que el gobierno ruso bajo Vladimir Putin ha soltado leones por las calles de Rusia para que la gente permanezca en sus casas durante el cierre de emergencia por el coronavirus ( here ; here ).

Aunque algunos usuarios entendieron que estos reportes eran falsos, otros parecieron creer que se trataba de una noticia verdadera. Un usuario escribió, “Seguramente no hacían caso y por eso decidieron tomar esta medida drástica.”

Un video publicado en redes sociales muestra lo que parece una manada de leones caminando entre carros estacionados en una zona urbana, mientras otras imágenes compartidas muestran una captura de pantalla de un reporte noticiero televisivo.

El video en cuestión no está relacionado a los cierres de emergencia a nivel global por el reciente brote del coronavirus. Como reportan diferentes medios, el video muestra a siete leones asiáticos en la ciudad de Junagadh, en el estado de Gujarat, India ( here ; here ). El video se hizo viral en septiembre del año pasado, ( here ).

Las imágenes en cuestión no muestran ningún logo o nombre de alguna agencia noticiera. Los colores y diseños que aparecen en las imágenes corresponden a los logos y diseños que aparecen en el sitio web “Break Your Own News”, donde cualquier usuario puede generar noticias falsas, ( breakyourownnews.com/ ). En algunas versiones de las imágenes efectivamente es posible ver un logo que dice “Break Your Own News”.

La descripción del sitio web dice, en inglés, “El generador de Breaking News – la noticia de primera plana de hoy – ¡Eres tú! O lo que tú quieras. Añade tu foto, escribe un título, y estaremos reportando directamente de la escena. Mas o menos.”

Otros ejemplos de noticias falsas generadas por este sitio y donde es visible el mismo formato de las imágenes incluyen los siguientes títulos en inglés, “La cocaína mata el coronavirus” ( here ) y “Paciente infectado con COVID-19 regresa a la vida”, ( here ).

Una búsqueda de la imagen original en Google da resultados que apuntan a diferentes reportes de un león deambulando por las calles de Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2016. El león, Columbus, fue prestado a una casa productora por un parque de animales, (here ; here).

VEREDICTO:

Falso: El gobierno ruso no soltó a leones para mantener a la gente dentro de sus casas por el coronavirus

Este artículo fue producido por la unidad de fact-checking (verificación) de Reuters.