Fact check: Publicaciones falsas afirman que firma de reparto a domicilio Rappi va a abandonar México

La noticia de que la compañía de reparto a domicilio de origen colombiano Rappi tendría intención de abandonar el mercado mexicano antes de fin de año, supuestamente publicada por la revista y portal de noticias económicas Forbes, causó reacciones de sorpresa y extrañeza al ser replicada por un usuario en Twitter el 5 de noviembre de 2020. La información es falsa, como aseguraron horas después el medio de comunicación y la propia empresa, que refrendó su intención de mantener sus negocios en la segunda mayor economía de América Latina.

"Triste noticia... SinDelantal tira la toalla y se retira de México (...) Ahora empiezan los rumores de que se van otros... ¿será cierto lo de Rappi?", señaló un tuit acompañado de una captura de pantalla de una supuesta noticia de Forbes México titulada "Rappi anuncia el retiro de su plataforma en México". La información, que presenta algunas faltas de ortografía, detalló en un primer párrafo que la compañía latinoamericana dejará de ofrecer sus servicios en el país el 11 de diciembre y que su fundador, al que identifica como Simón Borrego en lugar de Borrero, su verdadero apellido, informará sobre la decisión "en un comunicado especial" aquí here .

La publicación de Twitter hace referencia a la noticia de que SinDelantal, otra startup de entrega de comida a domicilio, dejará de operar en el país a partir del 4 de diciembre e incluye un enlace a la noticias aquí here .

“Le van a dejar servida la mesa a Uber Eats...”, señaló uno. “Una lástima que cierren por lo que a nivel laboral representa en esta época dónde NO hay empleo y tenemos al COVID imparable...”, agregó otro. Varias personas detectaron que se trataba de una noticia falsa, como luego corroboraron Forbes y Rappi.

"Amigos, anda corriendo esta noticia que es completamente falsa, @RappiMexico no sale de nuestro país y Forbes no ha publicado nada al respecto, ojo con lo que comparten #FakeNews", dijo el periodista Alejandro Medina, que en la revista económica se encarga de la información sobre startups e innovaciones tecnológicas aquí here .

La firma de reparto a domicilio, que opera en 43 ciudades mexicanas, difundió a la prensa un comunicado rechazando también la noticia: “Desde Rappi queremos desmentir categóricamente el rumor que ha circulado en redes sociales donde se dice que la compañía pondrá fin a sus operaciones en el país”. La empresa, que llegó a México en 2016 y está presente también en Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, además de Colombia, afirmó que “en estos complicados momentos” desea reiterar su “alto compromiso” con la nación norteamericana, donde cuenta con 40.000 repartidores.

El comunicado, que fue recibido por Reuters, fue replicado por diversos medios de comunicación mexicanos aquí here y aquí here .

Rappi no solo no se va de México sino que el 23 de junio anunció la creación de una empresa conjunta con el Grupo Financiero Banorte para ofrecer servicios financieros digitales en la que cada uno tendrá una participación del 50% aquí here .

VEREDICTO

Falso. La compañía Rappi no tiene intención de dejar de operar en México en diciembre, como aseguró una noticia falsa replicada en Twitter. La propia empresa desmintió la información.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .