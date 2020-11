Fact check: Una tabla muestra números de registros obsoletos de votantes para ocho estados clave

Numerosos usuarios de redes sociales han estado compartiendo contenidos que afirman que en ocho estados clave para las elecciones presidenciales de EEUU de 2020 se emitió un número mayor de votos que el de votantes registrados, lo que en su opinión constituye una prueba de fraude electoral. Esta afirmación es falsa, ya que los números de votantes registrados mostrado en las publicaciones está desactualizado.

Pueden consultarse ejemplos de estas publicaciones here y here .

Las publicaciones muestran una tabla en la que se enumeran los estados de Nevada, Pensilvania, Minesota, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona y Georgia. La tabla compara el número de votantes registrados, la estimación de votos emitidos y el porcentaje de participación en cada estado.

La tabla cita como sus dos fuentes realclearpolitics.com y una URL de worldpopulationview.com. Dicha URL ( here ) ya no refleja los números que denuncian las publicaciones, ya que probablemente fueron actualizados desde entonces. La mayoría de los estados de la lista tenían un número significativamente mayor de votantes registrados cerca de la jornada electoral del 3 de noviembre.

Las publicaciones en redes sociales sostienen que las altas cifras de estimación de votos emitidos y los altos porcentajes de participación (superior a las de votantes registrados en varios de los estados de la lista) para estos ocho estados es una prueba de fraude, con una de ellas afirmando: “A veces lo obvio está justo delante de nuestros ojos pero los medios no lo mencionan, lo que permite a las autoridades ignorarlo”.

Un seguimiento en vivo de Reuters del recuento de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2020 se puede consultar here , el cual puede filtrarse por estados here .

NEVADA

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 1.277.000 votantes registrados de Nevada y una estimación de votos de 1.593.143.

Nevada ofrece la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones, por lo que la cifra de votantes registrados puede haber aumentado el 3 de noviembre ( here y here ) .

Hasta la publicación de este artículo, la participación en Nevada ha sido del 72.86%, con 1.821.864 votantes registrados activos y 1.327.395 votos emitidos hasta el 10 de noviembre de 2020 ( here ).

PENSILVANIA

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 6.469.000 registrados en Pensilvania y una estimación de votos emitidos de 7.041.672.

El número total de votantes registrados que se muestra en el documento de Excel "Estadísticas de registro de votantes por condado" en el sitio web del Departamento de Estado de Pensilvania muestra un total de 9.091.371 al 2 de noviembre de 2020 ( here ). Esta cifra es significativamente más alta que la de las publicaciones.

Pensilvania no la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones ( here ) .

MINESOTA

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 3.000.000 votos registrados en Minesota y una estimación de votos emitidos de 3.197.528.

La Oficina del Secretario de Estado de Minesota ofrece estadísticas de registro de votantes en su sitio web. A 2 de noviembre de 2020, el número total de votantes registrados era de 3.588.563 ( here ) .

Minesota permite el registro de votantes el mismo día de las elecciones, lo que podría haber incrementado el número de votantes registrados aún más ( here y here ).

CAROLINA DEL NORTE

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 5.160.000 votantes registrados en Carolina del Norte y una estimación de votos emitidos de 5.453.943.

La Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte ofrece estadísticas de registro de votantes en su sitio web. El número total de votantes registrados en la semana del 7 de noviembre de 2020 era de 7,364,507 ( here ). Este número es significativamente más alto que el número mostrado en la tabla de las publicaciones.

Carolina del Norte permite el registro de votantes el mismo día de las elecciones ( here y here ) .

Hasta ahora, Carolina del Norte ha reportado unas cifras no definitivas según las cuales se registraron 7,36 millones de votantes y se emitieron 5,49 millones de votos, lo que equivale a una participación electoral del 74,6% ( here ). Se trata de datos no oficiales de la noche de las elecciones que serán actualizados en el sitio web de la Junta Electoral una vez se complete el recuento el 24 de noviembre.

WISCONSIN

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 3.129.000 votantes registrados en Wisconsin y una estimación de votos emitidos de 3.283.532.

La Comisión Electoral de Wisconsin ofrece estadísticas de registro de votantes en su sitio web elections.wi.gov/node/7220 . El número total de votantes registrados en el estado hasta las 7 de la mañana (hora local) del 1 de noviembre de 2020 era de 3.684.726.

Reuters Fact Check demostró la falsedad de otras publicaciones en redes sociales que ofrecían números similares para Wisconsin, here .

Wisconsin permite el registro de votantes el mismo día de las elecciones, lo que también podría suponer que el número de votantes registrados el día de las elecciones podría ser superior a 3.684.726 ( here ).

MICHIGAN

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 5.453.000 votantes registrados en Michigan y una estimación de votos emitidos de 5.716.581.

El Centro de Información al Votante de Michigan ofrece un registro estadístico de votantes en su sitio web here. El número que ofrecía en el momento de la publicación de este artículo era de 8.129.880 (sin fecha). Este número es significativamente superior al número mostrado en la tabla difundida en redes sociales.

Michigan permite el registro de votantes el mismo día de las elecciones ( here y here ) .

El periódico Detroit Free Press publicó una estimación sobre la participación electoral en el estado de Michigan de entre el 53% y el 55% ( here ) .

ARIZONA

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 3.262.000 votantes registrados en Arizona y una estimación de votos emitidos de 3.292.705.

La Secretaría de Estado de Arizona ofrece un registro estadístico de votantes en su sitio web here. A 3 de noviembre de 2020, ofrecía un de 4.281.152 votantes registrados (también en la página 5 here ).

Arizona no permite el registro de votantes el mismo día de las elecciones ( here ).

GEORGIA

Las publicaciones en redes sociales muestran un total de 4.840.000 votantes registrados en Georgia y una estimación de votos emitidos de 4.662.728.

Un documento disponible la página web de la oficina del Secretario de Estado de Georgia here ofrece una cifra total de votantes activos hasta el 1 de noviembre de 2020 de 7.233.584.

Georgia no permite el registro el mismo día de las elecciones ( here ) .

VEREDICTO

Falso. La tabla muestra datos obsoletos e incorrectos sobre el registro de votantes en ocho estados clave para las elecciones de EEUU de 2020. En estos estados no se registraron más votos emitidos que votantes registrados.

