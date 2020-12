Fact check: Publicaciones críticas del rápido desarrollo de la vacuna de COVID-19 hacen comparaciones erróneas con el VIH, el cáncer y el resfriado común

En las semanas posteriores a que los fabricantes de medicamentos Moderna, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech anunciaran resultados de ensayos clínicos exitosos para sus respectivos candidatos a vacunas COVID-19, publicaciones en las redes sociales insinuaron que no eran seguros al hacer comparaciones engañosas entre la velocidad en el desarrollo de la vacuna COVID-19 y los esfuerzos para encontrar curas para el VIH / SIDA, el cáncer y el resfriado común.

Publicaciones de este tipo que dicen: "40 años de investigación ... sin vacuna contra el VIH / Al menos 100 años de investigación ... sin vacuna para el cáncer / Investigación en curso ... sin vacuna para el resfriado común / ¿Menos de un año para una vacuna de Covid?" - se pueden encontrar aqui here , y here .

Reuters Fact Check ha desacreditado anteriormente las afirmaciones que comparan los esfuerzos de vacunas para COVID-19 con la influenza, el RSV (resfriado común) y el cáncer ( here y comparando la eficacia de COVID-19 y las vacunas contra la influenza here ).

VIH/SIDA

A partir de 2017, la mitad de todas las personas que viven con el VIH en todo el mundo están recibiendo tratamiento antirretroviral, también conocido como TAR (here). HIV.gov explica que cuando "las personas que viven con el VIH logran y mantienen la supresión viral al tomar los medicamentos contra el VIH a diario según lo prescrito, pueden mantenerse saludables y no tienen ningún riesgo de transmisión sexual del VIH a sus parejas".

Encontrar una vacuna contra el VIH ha sido un desafío porque el virus "muta rápidamente y tiene formas únicas de evadir el sistema inmunológico", según el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), perteneciente a la red de Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos (here).

Si bien las vacunas típicas imitan la respuesta inmune de los pacientes recuperados, “no hay casos documentados de que una persona que vive con el VIH desarrolle una respuesta inmune que elimine la infección”.

Si bien las vacunas suelen ser virus inactivados o debilitados, “el VIH inactivado no fue eficaz para provocar respuestas inmunitarias en los ensayos clínicos” y “una forma viva del VIH es demasiado peligrosa para usar”.

CANCER

Con la afirmación "Al menos 100 años de investigación ... ninguna vacuna para el cáncer", las publicaciones en las redes sociales retratan falsamente al cáncer como una enfermedad transmisible. A diferencia del SIDA, causado por virus de inmunodeficiencia humana, o COVID-19, causado por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, el cáncer no suele ser causado por virus o bacterias, que es contra lo que las vacunas protegen al cuerpo (here).

“No existe una causa única para el cáncer”, señala Stanford University Healthcare. En cambio, los científicos creen que es la interacción de muchos factores juntos lo que produce cáncer. Los factores involucrados pueden ser características genéticas, ambientales o constitutivas del individuo" (here).

Sin embargo, existen varios virus que pueden aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el virus de Epstein-Barr (EBV), el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus del herpes humano. 8 (HHV-8), virus del papiloma humano (VPH) y virus de la leucemia de células T humanas (HTLV-1) ( here , here ).

La vacuna contra el VPH puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino y la vacuna contra la hepatitis B puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de hígado (here).

Las pruebas de detección periódicas, la práctica de sexo seguro y no compartir jeringas o agujas son medios recomendados de prevención de los otros virus mencionados.

En cuanto a las bacterias, la Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que la infección de estómago a largo plazo con la bacteria Helicobacter pylori (H pylori) puede causar úlceras que pueden conducir al cáncer con el tiempo (here).

Además, la infección por Chlamydia trachomatis, un tipo común de bacteria que puede transmitirse a través del sexo y afectar el sistema reproductor femenino, puede aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino, según algunos estudios (here).

Actualmente no hay vacunas en el mercado para prevenir ninguno de los tipos de infección bacteriana, aunque los científicos están trabajando para desarrollarlas ( here , here ).

RESFRIADO COMÚN

WebMD explica que encontrar una vacuna eficaz para el resfriado común ha sido difícil "principalmente porque hay más de 200 variedades diferentes de virus que pueden causar resfriados" (here).

Como consigna aquí (here) Scientific American, los científicos han estado buscando una cura para el resfriado común desde la década de 1950, cuando los rinovirus se identificaron por primera vez como una causa principal.

Con al menos 160 cepas diferentes de rinovirus solamente, “hacer frente al resfriado no es tanto buscar una solución a un problema como tratar de diseñar una llave maestra para abrir cientos de cerraduras diferentes a la vez”, dijo Peter Barlow, inmunólogo en la Universidad Napier de Edimburgo en Escocia, a Scientific American.

LA VACUNA COVID-19

La vacuna COVID-19 apunta al SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad (here).

Investigaciones iniciales sugieren que hay al menos seis cepas de SARS-CoV-2, pero que la tasa de mutación es baja y el virus muestra poca variabilidad, lo que vuelve más fácil desarrollar una vacuna ( here , here ).

En noviembre del 2020, las farmacéuticas AstraZeneca (here), Moderna (here) y Pfizer-BioNTech (here) anunciaron resultados exitosos de ensayos finales para sus respectivos candidatos a vacuna COVID-19. Los datos finales del ensayo de vacunas mostraron que las vacunas COVID-19 producidas por Pfizer-BioNTech y Moderna tuvieron una eficacia superior al 90% sin efectos secundarios graves ( here , here ).

Estados Unidos ha autorizado hasta la fecha dos vacunas contra el virus, una desarrollada por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SE, aprobada el 11 de diciembre, y otra de Moderna Inc, que recibió la luz verde el 18 de diciembre.

TIEMPO DE DESARROLLO DE LA VACUNA

En comparación con el VIH, el cáncer y el resfriado, la tasa de infección por COVID-19 y el impacto económico inmediato en la economía mundial ciertamente contribuyeron a la velocidad del desarrollo de la vacuna (here).

La velocidad ha creado preocupación entre el público y los países están observando a Gran Bretaña, el primer país en implementar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, para obtener información sobre los posibles efectos secundarios ( here , here ).

Las vacunas deben pasar por una serie de etapas antes de ser aprobadas (here).

Ha habido un gran esfuerzo global para unir recursos con el fin de acelerar el desarrollo y la producción de la vacuna COVID-19 (here).

En abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios lanzaron el Acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT) (here) , que reunió a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, filántropos y organizaciones de salud mundial para apoyar la desarrollo y distribución de pruebas, tratamientos y vacunas.

Como explica la OMS, en el caso de COVID-19, inversiones financieras y colaboraciones científicas sin precedentes han hecho posible que algunos pasos en la investigación y el desarrollo sucedan "en paralelo". Por ejemplo, algunos ensayos clínicos están evaluando múltiples vacunas al mismo tiempo, aunque los estándares clínicos y de seguridad se mantienen a pesar de la aceleración de los procesos (here).

VEREDICTO

Falta contexto. Las publicaciones hacen una comparación falsa al yuxtaponer el cronograma rápido de la vacuna COVID-19 con la falta de una vacuna para el VIH / SIDA, el cáncer y el resfriado común. Encontrar una vacuna eficaz contra el VIH es difícil porque el virus muta rápidamente. El cáncer no es una enfermedad transmisible y no suele ser causado por virus, aunque algunos virus aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Encontrar una vacuna para el resfriado común es difícil, ya que existen más de 200 variedades diferentes de virus que pueden causar resfriados.

