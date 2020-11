Fact check: Video muestra relleno de votos falsos en Rusia, no Michigan

Los usuarios de las redes sociales han estado compartiendo un video, afirmando que muestra una urna en Michigan mientras es llenada de papeletas falsas. Sin embargo, el video fue tomado en la región rusa de Moscú en las elecciones presidenciales rusas de 2018.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones ( here , here , here ) muestran un video en el que aparecen tres trabajadores electorales recogiendo papeles, mirando a su alrededor para ver si la gente los está mirando y luego metiéndolos en una urna. Los subtítulos dicen: "Se eliminó el relleno de boletas falsas en Michigan de Twitter" o "Fraude electoral en las elecciones de EE. UU. 2020 captado por la cámara. Relleno de boletas falsas en Flint, Michigan”.

El presidente Donald Trump ha hecho afirmaciones repetidas y sin fundamento de fraude electoral generalizado desde la elección de la semana pasada que fue ganada por el demócrata Joe Biden. Los jueces ya han desestimado demandas en Michigan, pero Trump seguirá adelante con las impugnaciones legales luego de que el fiscal general de Estados Unidos que él designó, William Barr, les dijera a los fiscales federales que investiguen cualquier acusación "sustancial" de irregularidades en la votación (here).

El video en las publicaciones en las redes sociales es una grabación de CCTV tomada en Lyubertsy en la región de Moscú de Rusia en marzo del 2018 durante las elecciones presidenciales rusas ( here , here ).

Luego de que el video circulara por internet, los resultados de la elección de ese centro de votación fueron anulados y el jefe de la comisión electoral local y un miembro de la comisión electoral fueron despedidos, según el Washington Post (here).

El emblema nacional de Rusia puede ser claramente visto en la base de la caja de votación (rusemb.org.uk/russiasymbolik/).

Reuters recientemente desmintió otras afirmaciones falsas sobre la votación en Michigan aquí ( here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. El video muestra una caja llenada con boletas falsas en Rusia, no Michigan.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de hechos aquí here .