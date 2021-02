Fact check: Residentes de sanatorio español se infectaron de coronavirus en pleno proceso interno de vacunación contra COVID-19

Varios usuarios de redes sociales han advertido, usando el video de una noticia difundida en un programa informativo de España, que el brote de coronavirus detectado a principios de febrero en un sanatorio para personas con discapacidad intelectual en el norte del país europeo, donde se estaba aplicando la vacuna contra la enfermedad del COVID-19 a los residentes, es una muestra de que hay una conspiración para atentar contra la población mundial. Aunque el brote efectivamente existió en coincidencia con el suministro del fármaco, no está claro si los internos se infectaron antes o después de la segunda dosis de la vacuna. Gracias a ella, los contagiados han evolucionado favorablemente. Además, según los expertos, para generar inmunidad con la inoculación se necesitan varias semanas.

Reuters Fact Check. REUTERS

Una de las publicaciones, del 7 de febrero y visible aquí here , ha generado 844 reacciones y 175 comentarios. La persona que subió el video lo acompañó del mensaje "Te lo están poniendo en tus narices". Las imágenes, sobre las que puede leerse un rótulo que indica "Esto es un crimen contra la población mundial", corresponden a un programa informativo del canal de televisión español Telecinco y tienen una duración de menos de medio minuto.

Otra publicación con el mismo video y el mismo letrero es visible aquí here .

Durante los 30 segundos que duran las imágenes se escucha decir al conductor del espacio televisivo “Y esta es una mala noticia porque acabamos de saber que en un sanatorio para personas con discapacidad intelectual en Gijón se ha producido un importante brote de COVID poco después de administrar la segunda dosis de la vacuna”. El presentador prosigue: “De momento, setenta y nueve personas, entre trabajadores y usuarios han dado positivo. Todos recibieron su segunda vacuna hace tan solo cinco días, el pasado 28 de enero. Ahora se valora si trasladarlos a hospitales”.

El Centro Sanitario Marítimo de Gijón, donde se dio el brote, confirmó el 3 de febrero que de sus 145 residentes, 80 habían dado positivo a COVID-19. De ellos 18 habían sido trasladados a otros recintos hospitalarios y 10 eran trabajadores de la institución (aquí here ). El hallazgo del contagio grupal, prosiguió el sanatorio en un comunicado, se produjo a raíz de la realización el 30 de enero de una de las habituales pruebas PCR quincenales que lleva a cabo el hospital a nivel interno. Como resultado, seis trabajadores resultaron positivos aunque eran asintomáticos, por lo que se hicieron 130 tests PCR a los residentes, de los cuales 79 resultaron infectados entonces. En días posteriores se sumó uno más.

“El brote ha coincidido en plena campaña de vacunación en el Centro, que administró la segunda dosis a todos los residentes y a la práctica totalidad de trabajadores el pasado 28 de enero”, detalló el sanatorio en el comunicado.

Otros medios de comunicación españoles se hicieron también eco de la información (aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

Hablando con Reuters, el director técnico del sanatorio, Santiago Ablanedo, señaló que los especialistas que han atendido el caso, les dijeron que no hay un vínculo directo entre la vacunación y el brote, y que en realidad la inoculación del fármaco ha permitido que las consecuencias de la enfermedad sean más leves. “Los expertos que han hablados con nosotros, los médicos, nos han dicho que no tiene relación. De hecho, sí que gracias a la aplicación de la vacuna los efectos sobre la población residente están siendo menores en cuanto a los efectos del COVID en ellos”, explicó. El responsable del centro indicó, sin embargo, que confía en que más adelante se haga “un estudio de contactos y pruebas” para conocer mejor el caso.

Según datos actualizados por la propia institución en su página web a día 12 de febrero, el número de contagiados a esa fecha es de 76. Ablanedo detalló a Reuters que desafortunadamente uno de los infectados, que había sido llevado a un hospital para ser atendido, falleció. Pero a petición de la familia declinó dar detalles sobre la identidad, la edad o el estado de salud de la víctima. "El Comercio", un diario regional de Asturias, la comunidad autónoma español, publicó el 11 de febrero la noticia de ese fallecimiento también (aquí here ).

LA INMUNIDAD NO ES INMEDIATA

Según explicaron en su página web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), en un artículo sobre mitos y datos en torno a la vacuna contra el COVID-19 actualizado el 3 de febrero, "por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad (protección contra el virus que causa el COVID-19) después de la vacunación" (aquí here ). "Esto significa que es posible que una persona se infecte por el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de haberse vacunado, y que se enferme de todos modos. Esto se debe a que la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección", agregaron.

Reuters ya desmintió el 14 de enero un caso similar en Estados Unidos (aquí here ). Usuarios de redes sociales compartieron entonces un artículo que aseguraba sin fundamento que 24 personas habían fallecido en una residencia de ancianos de la ciudad de Auburn, próxima a Nueva York, después de suministrárseles la vacuna. Los CDC, explicó Reuters, aseguran que la inyección no provoca el COVID-19, pero aquellos que pudieran haberlo contraído antes de recibir la inoculación pueden enfermarse después porque el organismo requiere algunas semanas para desarrollar inmunidad.

VEREDICTO

Falta contexto. Un brote de coronavirus estalló en un sanatorio español en coincidencia con el proceso de vacunación contra COVID-19, pero no está claro si fue después de la aplicación de la segunda dosis y para adquirir inmunidad se necesitan además varias semanas, según los expertos.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.