Fact check: George Soros no ha sido arrestado por "interferencia electoral".

Varios usuarios de redes sociales están compartiendo capturas de pantalla de artículos en los que se afirma que el filántropo multimillonario George Soros “ha sido arrestado en Filadelfia por interferencia electoral”. Estas afirmaciones son falsas.

Billionaire investor George Soros speaks to the audience at the Schumpeter Award in Vienna, Austria June 21, 2019. REUTERS/Lisi Niesner

Al menos un artículo incluye una imagen de lo que pretende ser el documento de acusación, pero esta imagen ha sido alterada por medios digitales para añadir el nombre de Soros. Una portavoz de la Open Society Foundation de Soros dijo a Reuters que estas publicaciones son “una completo sinsentido y totalmente falsas”.

Estas informaciones falsas alimentan la infundada narrativa de que se cometió un fraude electoral a gran escala en las elecciones presidenciales de EEUU del 3 de noviembre ( here ). Las autoridades responsables de la seguridad electoral en Estados Unidos han dicho que las elecciones fueron "las más seguras de la historia estadounidense" ( here ) y que no hay "ninguna prueba de que las papeletas fueran eliminadas o perdidas por los sistemas de votación" ( here ).

Algunos de los artículos en los que se informa del falso arresto han sido borrados, pero sus versiones de archivo todavía pueden consultarse aquí ( here , archive.vn/QvTZL )

Varias publicaciones de Facebook con capturas de pantalla de esos artículos pueden consultarse here y, here , y en Instagram here .

Una imagen publicada en YourNewsWire.com el 23 de noviembre ( here ) muestra el supuesto documento de la acusación contra Soros. Reuters analizó la imagen con Forensic Beta, una herramienta para el análisis forense de imágenes ( here ). La herramienta sugirió que la sección de la imagen bajo la línea "United States of America v." ("Estados Unidos de América vs.") fue alterada digitalmente para añadir el nombre de Soros.

Una búsqueda inversa de imágenes dio con lo que parece ser el documento original ( here ). Esta acusación se emitió en realidad contra seis ciudadanos rusos.

En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los seis ciudadanos rusos habían sido acusados por una serie de actos de piratería informática llevados a cabo durante cuatro años, entre los que se incluían ataques contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang de 2018 y contra las elecciones presidenciales de Francia de 2017 ( here ).

El artículo de YourNewsWire.com también sugiere que Soros tiene vínculos con Dominion Voting, una empresa de tecnología para procesos electorales que ha sido objeto de campañas de desinformación desde las elecciones del 3 de noviembre ( here ).

El 10 de noviembre, la Open Society Foundation dijo en Twitter que "ni nosotros ni nuestro fundador George Soros tenemos nada que ver con los dispositivos de votación y su funcionamiento" ( www.archive.vn/1kgzY ).

El artículo también afirmaba falsamente que los dispositivos de tabulación de votos de Dominion "crearon una diferencia de 6.000 votos" en Michigan". Reuters desacreditó esta afirmación here .

También dice que los dispositivos de la empresa "se utilizaron en todos y cada uno de los condados de Georgia y en varios otros estados indecisos que acaban de dar sus votos electorales a Joe Biden", lo que sugiere que Dominion Voting es responsable de fraude electoral. Reuters también desacreditó esta acusación here .

George Soros ha sido el blanco de múltiples teorías de conspiración en las redes sociales ( here ). Pueden consultarse anteriores trabajos de Reuters de verificación de afirmaciones falsas sobre Soros here , here , here .

VEREDICTO

Falso. George Soros no ha sido arrestado por “interferencia electoral”, o por cualquier otra razón. Los artículos con esta información falsa incluyen un documento de acusación adulterado que ha sido editado por medios digitales para incluir el nombre de Soros.

