Verificación de datos: George Soros no dijo que financiaría "grupos de odio negro”

Un viejo meme, que afirma falsamente que George Soros dijo que “derribaría” a los Estados Unidos financiando “grupos de odio negro”, ha vuelto a circular en internet en medio de las protestas por la muerte de George Floyd.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Ejemplos de publicaciones en este sentido pueden verse here y here .

El meme lleva circulando por internet desde 2016 y ha sido desacreditado por múltiples verificadores de datos here y here . De acuerdo con una búsqueda realizada por CrowdTangle , su primera aparición en un grupo o página pública de Facebook es del 16 de agosto de 2016 ( here ).

El meme atribuye la cita a una supuesta entrevista con Soros con el periódico alemán Bild ( www.bild.de/ ) en septiembre de 2014.

Reuters no encontró pruebas en el archivo de Bild de un intercambio con Soros en el que hiciera esta afirmación en 2014 ni en ningún otro año ( here ). Otra búsqueda con las palabras "entrevista con George Soros" puede verse here . Reuters no encontró ningún artículo de una fuente creíble sobre este supuesto intercambio.

“No hubo ninguna entrevista con George Soros para BILD o BILD.de en 2014”, confirmó un portavoz de Bild a Reuters por correo electrónico, añadiendo: “este meme es falso”.

Según el archivo de Bild, dos artículos publicados en 2014 mencionan brevemente a Soros. Un artículo publicado el 3 de abril de 2014, titulado "Huren und gauner: So irre lästern Bulgariens Politiker" (que se traduce como "Putas y ladrones": Los locos insultos de los políticos búlgaros" here ), hablaba de políticos búlgaros llamando a los manifestantes contra el Gobierno "’sorosoides’, una palabra despectiva de reciente creación para referirse a los empleados de la multimillonaria Fundación George Soros o de otras organizaciones no gubernamentales occidentales".

Otro artículo del 1 de noviembre de 2014, titulado "Teuerster Wahlkampf Aller Zeiten! Milliardenschlacht um den US-Kongress" (que se traduce como "¡La campaña más cara de la historia! Una batalla de 1.000 millones de dólares por el Congreso de EEUU”, here ) mencionaba a Soros como "el mayor donante" del Partido Demócrata.

Un portavoz de la Open Society Foundations ( here ), fundada por Soros, también confirmó que la afirmación es falsa. "Esta cita es una completa invención", dijo el portavoz a Reuters en un correo electrónico, en el que añadió: "hemos visto lo peligrosa que puede ser la desinformación".

Reuters ha desacreditado recientemente la afirmación de un falso folleto que mostraba una oferta de empleo en busca de "anarquistas profesionales" supuestamente creada por Soros ( here ).

VEREDICTO

Falso. George Soros no dijo que financiaría “grupos de odio negro”.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .