Fact check: Fotos de maniquíes en Suiza corresponden escuela de enfermería, no a hospital para enfermos de COVID-19

Al menos dos publicaciones en Facebook cuestionaron la existencia de la pandemia del coronavirus mostrando unas fotografías del ministro de Sanidad de Suiza, Alain Berset, visitando lo que parece ser una sala en un centro clínico llena de camas con maniquíes como si fueran pacientes de COVID-19, en un supuesto acto de simulación. El lugar que visitó el funcionario es en realidad una universidad y los muñecos son instrumentos para que los estudiantes realicen prácticas de enfermería.

Reuters Fact Check. REUTERS

Una primera publicación del 17 de diciembre presentó las imágenes con el texto "El Ministro de Sanidad suizo, Alain Berset, visita el Hospital de Neuchâtel. Ya se ha intentado eliminar la imagen, pero internet no olvida" (aquí here ).

En las instantáneas, que muestran al ministro con el Consejero de Estado y responsable de Salud del Cantón de Neuchâtel, Laurent Kurth, los muñecos en las camas fueron resaltados con un marcador rojo en una manipulación digital intencionada de las fotografías, usadas también en una segunda publicación que denuncia una conspiración planetaria detrás de la visita del alto funcionario helvético al lugar. "¿Falsa información? Las fotos no mienten. ¿Será que los maniquíes no son reales? ¿Qué quieren ocultar? ¿La mentira que no pueden ocultar más? No hay enfermos reales, por eso tienen que usar maniquíes. ¡Así se burlan de la humanidad! No hay pandemia pero si una plandemia. No hay corona virus pero si el controlavirus", reza el mensaje que las acompaña (aquí here ).

Las imágenes de Berset y Kurth fueron tomadas el 16 de diciembre durante una visita del ministro al centro de estudios universitarios Haute École Arc Santé (aquí here y aquí here ).

Es posible encontrar las fotografías originales en el archivo de la agencia de noticias suiza Keystone SDA (aquí here ).

El 18 de diciembre, el portal de noticias helvético Blick publicó una información con el título "¿Visitó Berset a unos maniquíes?", en la que explicó que las muñecas de las imágenes "son simuladores para el personal de enfermería". "Se utilizan en la formación para que los estudiantes puedan practicar de la forma más realista posible. Pueden utilizarse para practicar intubación o reanimación con el desfibrilador, por ejemplo", detalló (aquí here ), después de que algunos ciudadanos expresaran en redes sociales su sorpresa ante el cometido de las fotografías (aquí here ).

VEREDICTO

Falta contexto. El ministro de Salud de Suiza visitó una escuela de enfermería donde había maniquíes en camas para realizar prácticas universitarias, no un hospital para pacientes de la enfermedad del COVID-19.

