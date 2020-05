Declaración verdadera: estafadores ofrecen tarjetas falsas de apoyo por COVID-19, no son del Gobierno de México

Usuarios en redes sociales han alertado sobre un supuesto fraude en México. De acuerdo con las publicaciones, personas entregan tarjetas falsas con un supuesto programa de apoyo del gobierno federal ante el COVID-19, a cambio de una transferencia de 300 pesos mexicanos.

La Secretaría del Bienestar, la dependencia del gobierno encargada de la entrega de los apoyos sociales, confirmó este supuesto fraude y pidió a la ciudadanía consultar fuentes oficiales para acceder a las ayudas del gobierno.

La publicación dice: “Está pasando gente a dejar estas tarjetas que según el gobierno está apoyando con 2900 pesos, y les piden que para activar la tarjeta depositen $300 pesos… Esto es total fraude avisen a sus familiares. Compartan por favor”.

De acuerdo con la dependencia, los “presuntos defraudadores” visitaron casas de particulares al sur de México, en el estado de Chiapas para realizar el presunto fraude.( here ).

El 4 de mayo del 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las cuentas bancarias del autor del presunto fraude fueron congeladas. ( here , here )

La Secretaría del Bienestar alertó que las personas “jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito” para acceder a los programas gubernamentales ( here ).

“Los trámites para acceder a cualquier programa social solo se hacen a través de las visitas a domicilio de los servidores públicos perfectamente identificados, o bien en los módulos de registro oficiales”, declaró la dependencia en un comunicado ( here ).

Como parte de los apoyos del gobierno federal ante el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega adelantada de un bimestre correspondiente a los apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con un comunicado oficial, los recursos se entregarían a través de depósitos en las “tarjetas del bienestar” (u otras tarjetas bancarias). La entrega de los apoyos en efectivo, se realizaría casa por casa o en puntos de reunión. ( here )

Lea más sobre los apoyos del gobierno ante el COVID-19 aquí ( here ).

VEREDICTO

Verdadero. Estafadores ofrecen tarjetas falsas de apoyo por COVID-19 a cambio de un depósito. No son del Gobierno de México.