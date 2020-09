Fact check: Usan antiguas fotos manipuladas para afirmar que Tom Hanks mintió sobre su cuarentena

Algunos usuarios de las redes sociales afirman que el actor Tom Hanks utilizó una foto editada de 2017 para mentir sobre su cuarentena durante la pandemia de coronavirus. Esta afirmación es falsa. De hecho, Hanks publicó la foto en 2015, y ambas versiones de la misma utilizadas en la afirmación han sido alteradas digitalmente.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Se pueden ver mensajes recientes con la afirmación here y here .

El texto de los mensajes dice: “La foto de la izquierda fue publicada por Tom Hanks en Facebook esta noche para indicar que está en cuarentena en casa. La foto de la derecha fue encontrada en un sitio web griego en 2017. ¿Qué. Está. Pasando? CRÉDITO: @RASINGBLEDSOES- muchas gracias por este asombroso hallazgo.” Esto presuntamente implicaba que Hanks mintió sobre el autoaislamiento reciclando una vieja fotografía, y se generaron comentarios como “La gente cree que está fingiendo estar enfermo”, “¡Están jugando con nosotros, gente!” y “¡Tal vez esté detenido ahora mismo!”.

La afirmaron fue publicada originalmente en Instagram here el 16 de marzo, días después de que Hanks anunciara que él y su esposa Rita Wilson habían dado positivo por coronavirus en Australia ( here ).

En realidad, la foto original fue publicada por el actor el 29 de julio de 2015 ( here , here ) y se le ve con una camiseta del equipo de fútbol femenino de EE.UU. ( here ). La imagen ha sido objeto de manipulación digital en el pasado ( here , here ).

En la afirmación, la imagen de la izquierda muestra un mensaje inventado de Facebook con el título "Quédense en casa". Reuters no encontró el supuesto mensaje en la página de Hanks ( here ). La camiseta ha sido editada para incluir el logo de la campaña "Menoume Spiti" ("Nos quedamos en casa") lanzada por el Ministerio de Salud griego para promover el distanciamiento social ( menoumespiti.gr/ ).

La foto alterada de la derecha fue efectivamente subida el 1 de abril de 2017 here en un sitio web llamado MyGreekHeart. El aviso de la página dice: "Esta foto no es real y se presenta simplemente para celebrar el Día de los Inocentes de abril de 2017", mostrando que fue editada a propósito.

Hanks y otras figuras públicas han sido recientemente objeto de desinformación como resultado de la teoría de la conspiración QAnon, según la cual famosos poderosos forman parte de una red de tráfico sexual. ( here , here ).

Vea las verificaciones de Reuters sobre afirmaciones similares here y here .

VEREDICTO

Alterada. La foto original fue publicada por Tom Hanks en 2015 y no en 2020. Las afirmaciones presentan un mensaje falso y dos fotos manipuladas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .