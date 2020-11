Fact check: La tromba marina de la imagen se registró en Estados Unidos, no en Guatemala

Una publicación de Facebook del 7 de noviembre asegura que una fotografía de un sorprendente fenómeno natural en forma de espiral acuática que parece conectar al mar con las nubes fue tomada en Guatemala y sería “un mensaje de Dios”. Sin embargo, la imagen corresponde a una tromba marina registrada en Estados Unidos en 2013.

Reuters Fact Check. REUTERS

"Esto sucedió en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, en el mar. Pareciera que fuera sacado de una película, pero no: es una nube de agua levantando agua del mar. Ojalá que nuestra gente en nuestros países entienda que Dios está cansado de nosotros. Tanta maldad", dice una publicación, que ha sido 14,000 veces compartida (aquí here ). Puerto Barrios es una ciudad guatemalteca del departamento de Izabal, ubicada en una bahía bañada por aguas del mar Caribe.

Las opciones de que un fenómeno de esas características se registrara en Guatemala el 7 de noviembre o en días precedentes están asociadas al paso del ciclón tropical Eta por Centroamérica a principios de mes. Las fuertes lluvias de la poderosa tormenta dejaron más de un centenar de muertos y desaparecidos, muchos de ellos en un área montañosa donde un alud de lodo y piedras sepultó parte de una comunidad rural llamada Chejá. El deslizamiento del terreno fue causado por el reblandecimiento de la ladera de una montaña derivado de las intensas precipitaciones, que provocaron severas inundaciones en varios países centroamericanos (aquí here ).

Una búsqueda de imagen inversa demuestra en realidad que el espectacular fenómeno natural de la fotografía se dio en el estado de Florida, Estados Unidos, concretamente en la bahía de Tampa. La agencia espacial estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés) publicó esa instantánea el 17 de julio de 2013 bajo el título "Astronomy Picture of the Day" (La fotografía astronómica del día), en una sección llamada "Discover the Cosmos!" (¡Descubra el cosmos!), en la que "cada día se presenta una imagen o fotografía diferente de nuestro fascinante universo, junto con una breve explicación escrita por un astrónomo profesional", detalla (aquí here ).

Un aficionado identificado como Joey Mole captó con su cámara el momento. La NASA asegura que el fenómeno en cuestión es una tromba marina, “un tipo de tornado que ocurre sobre el agua” por acumulación de aire húmedo sobre el mar. “Puede ser tan peligrosa como un tornado y generar vientos de más de 200 kilómetros por hora”, añadió la agencia estadounidense.

Según la NASA, la costa Atlántica de Florida es la más activa del mundo en trombas marinas, pues en esa zona se forman cada año cientos de ellas. “Algunas personas especulan con que las trombas marinas son responsables de algunas de las desapariciones registradas en el Triángulo de las Bermudas”, explica.

No es la primera vez que se difunde esa fotografía con información errónea sobre el lugar en que se produjo el fenómeno. En mayo de 2020 un portal de noticias del sureste mexicano publicó la instantánea asegurando que correspondía al estado de Quintana Roo, donde se encuentran los destinos turísticos de Cancún y de la Riviera Maya. (aquí here )

Otra publicación asegura que la imagen fue tomada en el lago de Maracaibo, en Venezuela, en 2015 (aquí here )

VEREDICTO

Falso. El espectacular tornado sobre el mar fue fotografiado en Estados Unidos, no en Guatemala.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here