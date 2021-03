Fact check: Foto de Trump rezando con líderes evangélicos fue alterada para sustituirlo por una estatua dorada con su imagen

En una fotografía compartida por redes sociales, varios líderes evangélicos con los ojos cerrados rezan en un evento en torno a una estatua dorada que emula al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, adornada con motivos patrióticos. La imagen fue alterada para sobreponer la llamativa figura en el lugar donde en realidad estuvo el exmandatario.

Reuters Fact Check. REUTERS

"Piense en esta foto tomada hoy de los líderes evangélicos de CPAC. Sí, están rezando a una estatua dorada de su santo insurrecto", señala la publicación del 28 de febrero aquí here .

El texto agrega que la extraña figura fue presentada por el propio Trump para “convencer” a los presentes de que “regresará”, sin ofrecer más detalles.

Con una búsqueda de imagen inversa en internet es posible encontrar la imagen original, del 3 de enero, cuando Trump era todavía presidente. Fue tomada por un fotógrafo de la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) y se encuentra en el archivo de ese medio de comunicación aquí here .

En la instantánea se observa a Trump en un encuentro evangélico que tuvo lugar en la Iglesia El Rey Jesús de Miami (King Jesus International Ministry Church), en el estado sureño de Florida.

Varias informaciones de medios de comunicación documentaron la participación de Trump en ese evento aquel día here , aquí here , aquí here , aquí here , aquí .

La estatua original insertada en la imagen en realidad existe y fue desvelada en la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), realizada el 26 de febrero también en Florida, concretamente en Orlando.

En la reunión, dos participantes llevaron la estatua a través del vestíbulo del centro de conferencias, según un video en las redes sociales. No está claro por qué esa versión caricaturesca de Trump, con una cabeza de gran tamaño, estaba allí aquí here .

La figura luce unas sandalias y un pantalón corto con la bandera de Estados Unidos que contrastan con un saco oscuro, una camisa blanca y una corbata roja. En estas imágenes es visible frente a un letrero que dice "Mira hacia adelante, América" aquí here y aquí here .

Reuters ya desenmascaró dos publicaciones falsas similares con fotografías alteradas de la misma forma y del mismo evento aquí here . .

VEREDICTO

Alterada. Foto de líderes evangélicos rezando alrededor de una estatua dorada de Trump fue alterada. La llamativa figura fue sobrepuesta en el lugar donde aparecía el expresidente republicano en la imagen original.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .