Fact check: Trump no fue suspendido de Grindr, imágenes de los reportajes fueron editadas

Varios usuarios de Facebook compartieron una captura de pantalla de un informativo de la televisión estadounidense con un gráfico en el que aparecen las empresas de redes sociales que prohibieron o restringieron las cuentas del presidente Donald Trump después de los disturbios de sus seguidores en el Capitolio, subrayando que entre ellas se encuentra la aplicación de citas online LGBTQ Grindr. La imagen está manipulada y la información es falsa.

Algunas de las publicaciones son visibles aquí here y aquí here .

“¡Hijas! Después de bannear (prohibir) a #DonaldTrump de #Twitter y #Facebook, ahora también le suspenden la cuenta de ¿#Grindr?”, preguntó el 13 de enero una de ellas, que ha sido 235 compartida y generado 226 comentarios. “Plataformas que a la fecha han bloqueado o suspendido las cuentas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Un hecho sin precedentes y único en la historia, nos muestra el gran poder qué han alcanzado las redes sociales incluso sobre gobiernos. ¿Qué opinas?”, indicó otra el 10 de enero.

Algunas publicaciones van acompañadas de una captura de pantalla de un noticiero de la cadena estadounidense Fox News en la que se ve una infografía con los logos de las redes en una pantalla del estudio televisivo. Sobre los logos de Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, TikTok y otras se ve el enunciado "Plataformas prohibiendo o restringiendo al presidente Trump". Entre las redes sociales que aparecen está Grindr, que se define como la mayor red social para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers, y que tiene millones de usuarios ( www.grindr.com/about/ ).

En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, Fox News señaló que “la cadena confirma que la imagen fue photoshopeada (es decir, manipulada y alterada respecto a la original)”.

Aunque no lo mencionan, la captura de pantalla parece copiada de una publicación de un usuario de Twitter del 10 de enero con el mensaje "¿Qué? ¿Prohibieron a Trump en Grindr? ¿Puedes prohibir a alguien que no esté en tu plataforma? En última instancia, es una pena, ya que Grindr habría sido una divertida plataforma de medios sociales alternativa para la extrema derecha" (aquí here ).

El tuit ya recibió ese mismo día la respuesta de otro usuario mostrando la imagen verdadera del programa de televisión y el texto "Fue photoshopeada, me temo. Aquí está la orginal" (aquí here ).

Al colocar las dos imágenes una al lado de otra, es posible comprobar que el lugar que ocupa en la imagen real el logo de la aplicación para streaming musical Spotify fue sustituido por el de Grindr en la imagen trucada.

El 11 de enero, Grindr difundió además un comunicado titulado "Una nota sobre las políticas de Grindr con respecto a la política y la prohibición" en el que expuso con humor su postura sobre la polémica (aquí here ).

“No tenemos conocimiento de que Trump o Graham tengan un perfil de Grindr. Si lo tienen seguramente será un fracaso”, aclaró primero la red social en el texto. Añadieron que “Grindr no tolera el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, y prohibirá permanentemente a cualquier usuario que se comprometa o fomente ese tipo de comportamiento, sea político o no. Entonces, si Trump o Graham quieren crear cuentas de Grindr, es mejor que se comporten de la mejor manera”, concluyó.

La captura de pantalla del noticiero de Fox News trae debajo la sigla Axios como fuente. El portal de noticias estadounidense publicó el 11 de enero un listado pormenorizado de las redes sociales y plataformas que han prohibido o restringido a Trump, con la posición de cada una de ellas.

El argumento que muchas utilizaron es que los mensajes del mandatario podían incitar a la violencia días antes de la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden, el 20 de enero, y después de los incidentes protagonizados el día 6 por seguidores del republicano en el Capitolio, en Washington. La lista está compuesta por Reddit, Twitch, Shopify, Twitter, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Apple, Discord, Pinterest, Amazon Aws, Stripe, Okta y Twilio – y no hace mención a Grindr (aquí here ).

VEREDICTO

Alterada. Red social Grindr, del colectivo LGBTQ, no suspendió la cuenta de Trump ni le consta que el presidente de Estados Unidos sea usuario de la plataforma.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .