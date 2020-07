Fact check: Foto muestra una multitud en un evento en Washington D.C., no en el mitin de Trump en Tulsa

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Usuarios de las redes sociales están compartiendo una foto mal etiquetada de una concentración motorista en Washington D.C. en 2019 para asegurar falsamente que muestra a una multitud en el mitin que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Tulsa el 20 de junio de 2020.

Diferentes reiteraciones de esta afirmación habían sido compartidas más de 12.000 veces en Facebook hasta el 22 de junio 2020. Hay ejemplos visibles here , here , here , here , here .

La imagen muestra en realidad a una multitud en el estacionamiento de la Librería del Pentágono en Arlington, Virginia, el 26 de mayo de 2019, durante la Manifestación por la Primera Enmienda celebrada por la asociación motorista Rolling Thunder en Washington D.C. (Arlington forma parte del área metropolitana de Washington D.C. La instantánea fue tomada justo al otro lado del río Potomac desde el D.C., cerca del Pentágono).

Un ángulo similar de la imagen es visible here (ver la carpa azul). Un ángulo ligeramente distinto de la escena puede verse here y here (ver el Jeep blanco). La ubicación del lugar, oficialmente en Arlington, Virginia, es visible en Google Maps aquí ( bit.ly/2NogZes ). Hay videos de la escena here y here

Desde hace más de tres décadas, miles de motociclistas se reúnen en el estacionamiento del Pentágono en el fin de semana del Día de los Caídos para el desfile de los Rolling Thunder, una procesión de motos que empezó como un tributo a los soldados caídos y desaparecidos en combate. Hay fotos de Reuters del evento here y here

El 20 de junio, Trump dio un discurso en un recinto que no llegó a llenarse en Tulsa, Oklahoma, en su primer acto de campaña para la reelección en meses ( here ). Fotos de Reuters del mitin pueden verse here . Imágenes aéreas del lugar del acto y las zonas circundantes son visibles here .

VEREDICTO

Falso. Esta fotografía muestra a una multitud en Arlington, Virginia, en un evento de Rolling Thunder en el DC en 2019, no el mitin de Trump en Tulsa el 20 de junio de 2020.

