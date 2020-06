Fact check: La fotografía de “Trump” en la que le broncean con spray es un montaje realizado con un doble

Usuarios de redes sociales están compartiendo una fotografía de un hombre desnudo al que le broncean con spray, asegurando de forma falsa que se trata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunas reiteraciones del mensaje indican que la imagen fue filtrada por el movimiento activista Anonymous.

En realidad, la foto muestra a un modelo parecido a Trump en una habitación que recuerda a la Oficina Oval, y fue creada originalmente como un proyecto de la artista Alison Jackson. (Advertencia: los enlaces de esta nota contienen fotografías explícitas).

Pueden verse ejemplos de estas publicaciones here , here y here . (Algunos mensajes incluyen genitales que no aparecían en la galería de la artista y no está claro si fueron agregados más tarde de manera digital por usuarios de redes sociales).

La imagen es obra de la artista británica Alison Jackson ( bit.ly/2Aq4351 ), conocida por sus montajes de retratos de dobles de celebridades en situaciones controvertidas.

here puede verse la versión original en la galería de fotos de su sitio web. La fotografía específica en la publicación ( bit.ly/30tcOFY ) incluye el texto “ESTE NO ES DONALD TRUMP” escrito en la parte inferior derecha de la instantánea.

La imagen fue tomada durante una sesión fotográfica en 2016. Se puede ver un video de la sesión aquí ( bit.ly/3feAT7N ), subido por la artista en su canal de YouTube. Otras fotos de la serie pueden verse aquí, en el número de octubre de 2016 de Vanity Fair.

Según Jackson, se presentaron más de 300 personas para hacer de Trump ( bit.ly/37jTVqu ). El anónimo modelo era “profesor, músico y un tipo muy convencional” ( bit.ly/2Uv7aiV ).

En su biografía, visible here , Jackson describe su trabajo como creación, a través del uso de “dobles inteligentemente arreglados”, de imágenes de “celebridades haciendo cosas en privado” y en “escenarios que todos hemos imaginado pero no hemos visto nunca antes”.

Jackson dijo Reuters a través de un mensaje en Twitter que la imagen busca ser “invasiva con la privacidad de Trump” y juega con cómo el público “no puede evitar querer mirar la vida privada de otras personas”.

“Es como un chisme visual… Nuestro voyerismo se despierta por la naturaleza misma de la fotografía. La fotografía nos seduce para creer que es cierto, cuando sabemos que no lo es”, agregó.

Otros personajes que han aparecido en sus trabajos son Bill Clinton, George Bush, Boris Johnson, la reina Isabel, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle ( here ).

Jackson publica habitualmente anuncios en busca de dobles en sus perfiles en las redes sociales. Algunos pueden verse here , here , here y here .

VEREDICTO

Falso. Esta fotografía es de un doble de Trump, tomada por la artista Alison Jackson.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .