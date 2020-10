Fact check: No se ve un tanque de oxígeno en el bolsillo de Trump

Se están compartiendo mensajes en las redes sociales en los que se dice que el presidente Donald Trump tenía un concentrador de oxígeno portátil en su bolsillo y una cánula nasal bajo su mascarilla cuando subió al helicóptero Marine One para ir al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir tratamiento de la enfermedad COVID-19 . Las pruebas contradicen esta afirmación. El médico del presidente dijo que Trump solo experimentó bajos niveles de oxígeno dos veces y no el viernes por la noche, cuando voló al hospital. Vídeos de alta calidad e imágenes de Trump caminando hacia el helicóptero no muestran indicios de una cánula nasal ni de ningún otro equipo médico.

U.S. President Trump walks to the Marine One helicopter to depart the White House to fly to Walter Reed National Military Medical Center, where it was announced he will work for at least several days after testing positive for the coronavirus disease (COVID-19), on the South Lawn of the White House in Washington, U.S., October 2, 2020. REUTERS/Leah Millis

Los mensajes ( here , here , here ) muestran imágenes de Trump caminando hacia su helicóptero con círculos dibujados alrededor del bolsillo derecho de su chaqueta y su espalda, así como una línea dibujada desde el cuello de su camisa, pasando por encima de la oreja, hasta la mascarilla. Muchas de las imágenes tienen un pie de foto similar al mensaje en Twitter ( here ) de @kakkiman, cuya cuenta ha sido suspendida desde entonces. El texto dice: "Seguramente Trump abordó al Marine One con un concentrador de oxígeno portátil en su bolsillo con la cánula nasal subiéndole por la espalda, escondida en el pelo y metida bajo la mascarilla. No está tan bien como dicen. El gran mentiroso..."

El presidente Trump voló en helicóptero al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el viernes 2 de octubre por la tarde, habiendo anunciado esa mañana que había dado positivo en la prueba de COVID-19 (here).

El domingo 4 de octubre, el médico de Trump, Sean P. Conley, dijo que Trump había experimentado dos caídas en sus niveles de saturación de oxígeno: a última hora de la mañana del viernes 2 de octubre y el sábado 3 de octubre. Conley dijo que, por ello, a Trump se le había administrado oxígeno suplementario a última hora de la mañana del viernes, y que sus niveles de oxígeno volvieron a la normalidad en un par de minutos. Trump también ha tomado el esteroide dexametasona ( here ).

En el momento en el que estas declaraciones empezaron a circular en redes sociales, el estado de salud de Trump no estaba claro ( here ). Trump regresó a la Casa Blanca el lunes 5 de octubre ( here )

Para recibir oxígeno suplementario fuera de casa, algunas personas usan concentradores de oxígeno portátiles, como se muestra en este vídeo de la Asociación Americana del Pulmón ( here ). El oxígeno se transfiere a través de tubos cortos colocados en las fosas nasales llamados cánula nasal o máscara de oxígeno sobre la nariz y la boca ( here ).

Estas dos imágenes de cerca de Trump caminando hacia el helicóptero de Getty Images ( here , here ) muestran claramente que no hay ninguna cánula nasal que entre en la mascarilla de Trump.

Este vídeo de Trump caminando hacia el helicóptero youtu.be/ZtXW_coIxeE estas imágenes de alta definición de Reuters y Getty Images ( here , here ) muestran que no parece haber ningún equipo voluminoso en el bolsillo de Trump o en su espalda, y que no hay cánula nasal.

VEREDICTO

Falso. Fotos y vídeos de alta calidad de Trump caminando hacia el helicóptero muestran que no parece tener una cánula nasal ni ningún otro equipo médico. El médico de Trump dijo que al presidente se le dio oxígeno a última hora del viernes por la mañana y que también lo recibió en algún momento del sábado, pero no el viernes por la tarde cuando voló al hospital.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .