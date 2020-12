Fact check: Secretaria de Energía de México no mandó un tuit denunciando el ‘robo’ del sol y el aire

En redes sociales vuelve a circular una captura de pantalla de un supuesto tuit de Rocío Nahle en el que la secretaria de energía de México alega que las empresas extranjeras roban el sol y el aire y que estos recursos “no volverán jamás para el aprovechamiento de los mexicanos”. Este tuit fue mandado desde una cuenta “parodia” que ha sido reportada por el equipo de comunicación de la Secretaría de Energía (SENER).

Rocío Nahle y Alfonso Roses, estratega de comunicación política de la SENER, refutaron la veracidad del tuit en julio de este año ( here , here ).

El tuit dice: “Lo que estamos bloqueando es el robo de recursos que hacen las empresas extranjeras en perjuicio del pueblo de México. Todo el sol que recogen en esas celdas fotovoltaicas y el aire que captan en sus aerogeneradores no volverán jamás para el aprovechamiento de los mexicanos.”

De acuerdo con Crowdtangle, una herramienta para monitorizar y encontrar contenido en redes sociales, el falso tweet ha estado circulando en páginas y grupos públicos de Facebook al menos desde el 9 de julio ( here , here ).

Publicaciones recientes pueden verse aquí ( here , here , here )

Reuters no encontró ninguna evidencia de que este tuit haya sido mandado desde la cuenta oficial de la secretaria de Energía.

El tuit no aparece en su cuenta de Twitter @rocionahle ( twitter.com/rocionahle ). En la captura de pantalla que circula en redes sociales puede observarse que la cuenta de origen de este tuit en realidad comienza con @rocLon.

Parece ser que el contenido fue creado desde una cuenta parodia que se hacía pasar por Nahle, de acuerdo a una captura de pantalla del usuario visible en el tuit de Roses ( here ). Reuters no pudo verificarlo de manera independiente, al momento de publicación de este artículo la cuenta @roclonahle es privada ( twitter.com/roclonahle ).

VEREDICTO

Falso. Rocío Nahle no mandó un tuit sobre robo de ‘sol y aire’ por parte de empresas extranjeras.

