Fact check: Mike Tyson no tuiteó sobre delitos de negros contra blancos y disturbios

Usuarios de las redes sociales están compartiendo un tuit inventado que aseguran fue enviado por el boxeador Mike Tyson y se refiere a “muertes” cometidas por negros sobre víctimas blancas.

El tuit inventado dice: “Si la gente blanca causara disturbios cada vez que un hombre negro les mata, nunca estaríamos en paz”. Ejemplos de las publicaciones pueden verse here y here .

Un representante de Mike Tyson confirmó por correo electrónico a Reuters que el tuit es un invento. Reuters no halló informaciones de fuentes creíbles que mencionaran el tuit. Una versión archivada y visible de la cuenta de Twitter de Tyson del 29 de mayo de 2020 archive.vn/VOqHF no lo incluye.

La mayoría de las iteraciones del mensaje incluye un gráfico que muestra supuestamente los “delitos violentos interraciales de 2012 a 2015”. Los datos ilustrados en el gráfico parecen haber sido extraídos de un documento visible here (ver Tabla 1), publicado por la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés) en 2017. (Algunas iteraciones utilizan los datos del 2018, visibles aquí ( here , Tabla 14).

El informe presenta datos promedio anuales (no acumulados de 2012-2015) de delitos no mortales sobre personas, incluyendo violaciones o agresiones sexuales, robos y agresiones graves y no graves, tal y como se define en las páginas 1 y 11.

El informe indica que “en la mayoría de las agresiones violentas, los agresores de las víctimas blancas eran blancos y los de las víctimas negras eran negros”.

Los datos presentados en el gráfico de barras son parcialmente inexactos -en algunas iteraciones del gráfico, dos números son incorrectos (blancos sobre negros debería ser 92.728, negros sobre hispanos debería ser 173.537). Aunque las otras cifras son ciertas, el gráfico se presenta de forma engañosa. Si bien es cierto que los delitos de negros sobre blancos son los más altos si solo se miran los porcentajes interraciales, esto minusvalora la importancia de las realidades demográficas (según el Censo de 2019, los blancos representan el 76,5% de la población estadounidense y los negros, un 13,4%). ( here )

La organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC) argumenta que esta tasa más elevada puede explicarse por el tamaño de la población y el impacto de la segregación. “En esencia, es más probable que la gente negra entre en contacto con gente blanca en el curso de su vida diaria que al revés” ( here ).

El gráfico omite también los delitos violentos de blancos sobre blancos, que es sustancialmente más alto que el de negros sobre blancos. BJS documenta 2.082.546 actos de violencia de blancos contra blancos, por ejemplo. De los delitos violentos totales sobre los blancos (3.679.410), el 56,6% fue de blancos contra blancos, el 14,7% fue de negros sobre blancos y el 11% fue de hispanos sobre blancos. Los 540.873 actos violentos de negros sobre blancos ilustrados en el gráfico son representativos del 14,7% del total de delitos violentos cometidos sobre víctimas blancas (página 2 here ).

Según SPLC, las cifras de “delitos y violencia interracial cometidos por minorías” han sido empleadas continuamente en las narrativas de los “mitos del supremacismo blanco”.

SPLC destaca en otro artículo que los supremacistas blancos han apelado de forma constante a la “manipulación” de las estadísticas de delitos para afirmar que las “minorías no blancas, sobre todo las afroamericanas, son mucho más proclives al delito y son la fuente principal de los delitos violentos contra los blancos”. ( here )

VEREDICTO

Falso. Mike Tyson no tuiteó sobre “muertes” de blancos a manos de negros, el meme presenta un gráfico engañoso.

VEREDICTO

Falso. Mike Tyson no tuiteó sobre "muertes" de blancos a manos de negros, el meme presenta un gráfico engañoso.