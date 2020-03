Declaración parcialmente falsa: existe vacuna contra el coronavirus para animales, medios deshonestos sobre reciente brote de la enfermedad

Una imagen compartida en redes sociales declara que existe una “cura” contra el coronavirus para los animales, pero que aún no existe para los humanos, ( here ). La imagen muestra un pequeño frasco de medicamente que dice en inglés, “vacuna para rotavirus y coronavirus bovinos” y “exclusivamente para uso veterinario”.

El texto transcrito de la imagen dice: “Osea que para animales si hay cura pero para humanos simplemente dicen que aun no existe. Un ranchero me paso esa imagen.”

La imagen muestra una fotografía de un frasco de ScourGard 4K, una vacuna para “vacas y vaquillas sanas y embarazadas usada para prevenir la diarrea en sus becerros causada por el rotavirus bovino, el coronavirus bovino, y cepas enterotoxígenas de Escherichia coli” producida por la empresa farmacéutica Zoetis ( here ).

Bajo el encabezado de las precauciones del medicamento, el frasco de la vacuna dice, “Este producto ha mostrado eficacia en los animales sanos”. No hace mención del posible uso para humanos.

El coronavirus bovino, el cual existe desde hace años, no es el mismo coronavirus que ha causado el reciente brote de la enfermedad conocida como COVID-19, (un reporte de Reuters sobre el brote reciente del coronavirus está disponible here . Un reporte del 2003 sobre el coronavirus SARS, por ejemplo, afirma que el coronavirus bovino se conocía desde hace tiempo ( here ).

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés) los coronavirus fueron identificados por primera vez a mediado de los años sesenta. “Coronavirus” es un término utilizado para hablar de un grupo de virus y enfermedades. Existen siete tipos diferentes de coronavirus humanos, incluyendo los tipos 229E, NL63, OC43 y HKU1. La mayor parte de los coronavirus humanos causan “enfermedades leves y moderadas en las vías respiratorias altas”, parecidas al resfriado común (here). En diferentes especies, los coronavirus pueden producir un “espectro amplio de síndromes y enfermedades” ( here ). El CDC menciona que: “A veces los coronavirus que afectan a los animales pueden evolucionar, enfermar a los humanos, y convertirse en nuevos coronavirus. Tres ejemplos recientes de este fenómeno son los 2019-nCOV, SARS-CoV, y MERS CoV.”

La nueva cepa del coronavirus humano se llama SARS-CoV-2, (here). Esta última cepa causa la enfermedad llamada COVID-19, el nombre es explicado here SARS-CoV-2 fue identificado después de una investigación sobre el brote a finales del año pasado en Wuhan, China. Actualmente no existe algún tratamiento antiviral para combatir la enfermedad, según el CDC ( here ). Diferentes laboratorios alrededor del mundo están trabajando para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2, pero aún no hay vacuna disponible.

VEREDICTO

Parcialmente falso: la vacuna para animales contra el coronavirus bovino sí existe, pero la vacuna no es eficaz contra la nueva cepa del coronavirus humano que ha causado el reciente brote de la enfermedad COVID-19 a nivel mundial

Este artículo fue producido por la unidad de fact-checking (verificación) de Reuters. Lee más sobre nuestro trabajo (here).