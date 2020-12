Fact check: Producción de vacuna contra COVID-19 en Australia fue suspendida por dar falsos positivos, no positivos al VIH

Varias decenas de publicaciones en Facebook compartieron la noticia de que la producción y aplicación de una vacuna creada por la Universidad de Queensland, en Australia, habían sido suspendidas porque algunos voluntarios a los que se inoculó el fármaco dieron después positivo al VIH, el virus del sida. Es cierto que se detuvo el proceso, pero por dar falsos positivos al VIH, del que se deriva uno de los componentes de la vacuna para dar estabilidad al producto, y no por una infección activa del VIH.

Ejemplos de las publicaciones con esa noticia parcialmente falsa, subidas a la red social entre el 11 y el 27 de diciembre, son visibles aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

Algunos de los mensajes que acompañan esas informaciones señalaron: “Nos vacunamos por COVID-19 y damos positivo en SIDA” o “Escándalo en Austria: los voluntarios de la vacuna en Austria, ahora DAN POSITIVO POR SIDA. El gobierno ha declarado la suspensión de la vacuna”, en este último caso confundiendo incluso el país (Austria, en lugar de Australia).

La mayoría de las publicaciones fueron acompañadas de un video de un noticiero australiano anunciando la suspensión de la producción de la vacuna desarrollada por la Universidad de Queensland y la empresa de biotecnología CSL, de la que Reuters informó el 11 de diciembre (aquí here ). Al detener el proyecto, los fabricantes del fármaco reconocieron que algunos anticuerpos generados por esa vacuna conducen a resultados falsos positivos de la prueba del VIH.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el falso positivo se da cuando el “resultado de una prueba indica que una persona tiene cierta enfermedad o afección cuando en realidad no la tiene” (aquí here ).

El periódico español Diario 16 detalló que "un pequeño componente del fármaco experimental (de la universidad australiana) se derivó del virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH". Este virus "se utiliza para dar estabilidad a la vacuna ayudándola a reconocer y luego neutralizar el coronavirus" pero "los investigadores han enfatizado que los tratamientos son inofensivos y no exponen a los pacientes al riesgo de enfermedad" del SIDA, explicó (aquí here ).

Una de las publicaciones en Facebook acompaña la información con un video de la inmunóloga argentina Roxana Bruno, desacreditando la validez de las vacunas contra el COVID-19 y advirtiendo sobre los supuestos riesgos que tiene aplicársela (aquí here ). "Ahí es donde nosotros les decimos a los que no creen o a los que piensan que nosotros hablamos tonterías, que miren las publicaciones científicas, porque la segunda ola va a venir y va a venir como una patología pulmonar mucho más grave, pero favorecida por la vacuna", es una de las aseveraciones que realiza Bruno en el video, en el minuto 2:34.

Bruno tiene un largo prontuario de mensajes erróneos, engañosos o sin fundamento desmentidos o matizados por el portal de verificación de ese país sudamericano Checkeado.org (aquí here ). Entre otras afirmaciones inexactas, tendenciosas o directamente falsas, la inmunóloga ha asegurado que la mortalidad por COVID-19 "es inferior" a la de la gripe común o que la vacuna provoca la infertilidad a quien se le suministra.

Reuters ya desmintió el 17 de diciembre un video publicado en Facebook en el que un profesor universitario se refería a la detención de la producción de la vacuna de la universidad australiana con el mismo argumento de que había infectado de VIH a varios voluntarios, en un discurso frente a un grupo de personas congregadas en el llamado Speaker’s Corner (la esquina del orador) en un parque de Londres (aquí here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. La producción y aplicación de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por una universidad australiana fueron suspendidas, pero no porque los receptores dieron positivo al VIH, el virus del sida, sino por falsos positivos.

