Fact check: Video expone varias afirmaciones falsas sobre la vacuna de COVID-19

Dos publicaciones de los días 11 y 12 de noviembre en Facebook compartieron un video donde se realizan varias afirmaciones falsas sobre los supuestos efectos negativos de la vacuna de COVID-19, como la posibilidad de que cause modificaciones genéticas en el ser humano, asegurándose también que todos los ciudadanos deberán aplicársela de forma obligatoria en España y en Perú, donde será impuesta por militares en las calles, entre otras denuncias. La mayoría de comentarios incluidos son falsos.

Reuters Fact Check. REUTERS

La vacuna no es obligatoria en España

"En algunos países no sé si es obligatorio, pero en España por ejemplo sí lo es", dice en el minuto 0:51 la mujer de nacionalidad española que protagoniza el video (aquí here y aquí here ), sin apoyar su aseveración con datos. Las autoridades de España se han mostrado por ahora reacias a que la vacuna sea de aplicación forzosa, como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 21 de noviembre.

En una entrevista con la emisora de radio RAC1, Illa dijo que no cree "conveniente" hacer obligatoria la vacuna y remarcó que hacerlo "incluso podría ser contraproducente", según el portal de noticias El Español (aquí here ).

Otros medios de comunicación españoles han confirmado en los últimos días la postura de las autoridades del país europeo (aquí here y aquí here ).

Los militares peruanos no están imponiendo la vacuna en las calles

Otra de las afirmaciones del video mostrado en esas dos publicaciones, una de las cuales ha sido compartida 9,700 veces y cosechado 1,300 comentarios, es que “en Perú ya lo están imponiendo con militares en la calle”, en alusión a la supuesta exigencia de que la población de la nación sudamericana se aplique la vacuna, a pesar de que en el mundo todavía ninguna farmacéutica ha terminado el proceso para lograr la autorización definitiva previa a su distribución. No es cierto que esté sucediendo eso en el país andino.

Como señala un comunicado del Gobierno del 22 de octubre, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo ante una comisión del Congreso: "Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan" (aquí here ). Por extensión, también es falso que los militares vayan a suministrar la vacuna de manera forzada en las calles.

La vacuna de COVID-19 no implica modificaciones genéticas para las personas

"Nos pueden cambiar la genética, bueno, de hecho cambia la genética humana. Pero no solo eso, enfermedades irreversibles y algo mucho más grave", afirma la mujer del video alrededor del minuto 2:41. Como ya explicó Reuters el 22 de mayo cuando aparecieron las primeras versiones de que la vacuna implicaría modificaciones genéticas para los ciudadanos que la recibieran, esa afirmación es científicamente falsa (aquí here ).

La mortalidad por gripe no es mayor que por COVID-19

En el video, la mujer comparte una grabación de sonido de un presunto doctor con acento rioplatense que asegura que el coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, es "un virus que, como causa única, solo mató a un puñado ínfimo de personas, mucho menos que la gripe del año pasado o de años atrás". Esta información, que se puede escuchar en torno al minuto 5:31, también fue desmentida por Reuters el 23 de septiembre, cuando se difundieron varias advertencias sin fundamento de que la gripe era 14 veces más mortífera que el coronavirus (aquí here ).

Las mascarillas no te privan de oxígeno

El supuesto doctor indica también, en el minuto 5:51 del video, que los ciudadanos de todo el mundo hemos sido obligados a "usar una grotesca e inútil máscara que te despersonaliza y priva de oxígeno", lo cual también es falso, como dejó de manifiesto Reuters en varias verificaciones publicadas el 2 de julio (aquí here ) y el 21 de octubre (aquí here ).

El coronavirus no es una conspiración para aniquilar a parte de la población mundial

La mujer del primer video afirma en el minuto 1:56 que detrás del coronavirus y de los planes de vacunación hay intereses para “matar más de 500 millones de personas” en lo que sería “el mayor genocidio de la historia mundial”, mientras que el doctor se refiere, en el minuto 5:10, al llamado “Evento 201”, celebrado en octubre de 2019 y que los negacionistas del coronavirus sitúan como el escenario en el que varios grupos poderosos planificaron la pandemia a nivel internacional.

Como ya explicó Reuters el 17 de octubre (aquí here ), en el mismo mes de 2019 el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, junto con sus socios, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, organizó un ejercicio de simulación de una pandemia llamado "Evento 201".

El evento representó un brote de un nuevo coronavirus de transmisión zoonótica de murciélagos a cerdos y a personas, y que conducía a una pandemia grave (aquí here ). La iniciativa sirvió para "resaltar los desafíos de preparación y respuesta" que probablemente surgirían en una pandemia muy grave (aquí here ).

En respuesta a preguntas sobre si el ejercicio predijo la pandemia actual, el Centro Johns Hopkins contestó: "Para el escenario, trabajamos con el modelo de una pandemia de coronavirus ficticia, pero declaramos explícitamente que no se trataba de una predicción" (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Un video contiene una serie de afirmaciones falsas sobre sobre la vacuna de COVID-19, como que puede producir modificaciones genéticas en la personas o que su aplicación será obligatoria en España y Perú.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos en las redes sociales aquí here