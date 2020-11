Fact check: El tejido pulmonar de un “feto masculino abortado” no está en la vacuna contra el coronavirus

Un video de Facebook que analiza la vacuna de COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ha afirmado falsamente que contiene tejido de un feto humano abortado.

Reuters Fact Check. REUTERS

El video ( here ), transmitido en vivo el 15 de noviembre, primero muestra una imagen en una pantalla de computadora de la caja de la vacuna de COVID-19 ChAdOx1-S desarrollada por AstraZeneca, también conocida como AZD1222. Luego cambia a una ventana que muestra una página de investigación sobre la AZD1222, que dice: "Usamos secuenciación directa de ARN para analizar la expresión de la transcripción del genoma de ChAdOx1 nCoV-19 en líneas celulares humanas MRC-5 y A549 que no son permisivas para la replicación vectorial junto con la línea celular permisiva para la replicación, HEK293 ” ( here ) .

La usuaria que graba el video luego cambia a una página de Wikipedia para investigar más sobre esta mención de MRC-5, que señala que es una línea celular "desarrollada originalmente a partir de una investigación que deriva del tejido pulmonar de un feto varón caucásico abortado de 14 semanas" ( en.wikipedia.org/wiki/MRC-5 ). Hablando a su audiencia sobre la composición de la vacuna, la usuaria dice: “una cosa que definitivamente tiene es el tejido pulmonar de un feto varón caucásico abortado de 14 semanas de edad”.

Esto no es verdad. AstraZeneca ha confirmado a Reuters por correo electrónico que la AZD1222 no se desarrolló utilizando líneas celulares MRC-5. El estudio, que se publicó en Research Square y al que hace referencia la usuaria de Facebook, es un estudio independiente dirigido por científicos de la Universidad de Bristol ( here, here ) para probar la eficacia de la potencial vacuna antes de su ensayo en humanos. La prueba se realizó observando cómo funciona la AZD1222 cuando se inserta en una línea celular humana, es decir, líneas celulares MRC-5. Esto no es lo mismo que desarrollar una vacuna en la que el MRC-5 es un ingrediente del producto final.

La AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) es una versión debilitada y no replicable del virus del resfriado común (adenovirus) extraído de los chimpancés, que ha sido diseñada para contener instrucciones para crear la espícula viral del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19 ( here , here ) . Un artículo publicado en la revista Nature ( here ) dice que la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 usó células T-Rex 293 HEK en la etapa de propagación del virus. Esto se refiere a las células 'embrionarias de riñón humano', que son de una línea celular humana diferente.

El Dr. David Matthews, profesor adjunto de virología de la Universidad de Bristol y coautor del estudio de la vacuna, dijo a Reuters: “muchas vacunas de virus se fabrican en líneas celulares derivadas de embriones / fetos y luego se depuran de estas células a estándares excepcionalmente altos. La mayoría de estas líneas celulares (incluidas las células MRC-5 y las células 293) se obtuvieron de muestras de tejido tomadas de fetos abortados en las décadas de 1960 y 1970, y las células se han cultivado en laboratorios de todo el mundo desde entonces “.

Gary McLean, profesor de inmunología molecular en la Universidad Metropolitana de Londres, dijo a Reuters que esta vacuna también sería “depurada” de cualquier contaminante antes de ser utilizada en humanos. Dijo: “la vacuna de AstraZeneca requiere que el vector adenoviral se produzca en estas células y luego se depure antes de administrarlo a las personas”.

No es preciso decir que las líneas celulares MRC-5 son las mismas células de un feto abortado. Son líneas celulares que se han cultivado en un laboratorio a partir de un cultivo de células primarias originalmente extraído de un feto. Específicamente para MRC-5, esto se hizo en un feto varón caucásico que fue abortado de manera electiva en la década de 1960 ( here , here ). Existe otra línea celular llamada WI-38 que también se derova de un feto abortado en la década de 1960.

“No se utilizan células fetales en ningún proceso de producción de vacunas”, dijo a Reuters el doctor. Michael Head, investigador principal en salud global de la Universidad de Southampton.

“Algunas vacunas, incluidas algunas de las vacunas de COVID-19, utilizan cepas celulares que provienen de dos fetos que fueron abortados en la década de 1960. Es importante señalar que los fetos no fueron abortados porque estaban destinados a ser utilizados en investigación y desarrollo. Más de 50 años después, los científicos están utilizando descendientes de esa línea celular original. Otras vacunas fabricadas de esta manera incluyen las vacunas contra la poliomielitis y el ébola”.

VEREDICTO

Falso. No hay tejido pulmonar de un feto masculino abortado en la vacuna del coronavirus de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El estudio independiente referido a MRC-5, que se menciona en el video, fue parte de una investigación preclínica que utilizó líneas celulares fetales y no se incluyó en la fabricación de la vacuna en sí. Las líneas de células fetales se utilizan para desarrollar vacunas, incluidas las vacunas de COVID-19, pero la vacuna pasa por un proceso de depuración antes de su administración y estas células no forman un componente de la vacuna final.

Lea más sobre nuestro trabajo para verificar publicaciones en redes sociales here .