Declaración falsa: Una vacuna contra la enfermedad COVID-19 modificará genéticamente a los humanos

Afirmaciones muy difundidas en redes sociales enlazan a un vídeo en el que se sostiene que una futura vacuna contra la enfermedad COVID-19 “modificaría genéticamente” a los humanos. Esta afirmación es científicamente falsa.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Un ejemplo de estas afirmaciones se puede ver here , here , here , here y here .

La mayoría de las afirmaciones remiten a una versión de un vídeo de YouTube muy compartido y ahora eliminado del doctor Andrew Kaufman, un "consultor de curación natural" (here), en una entrevista con Spiro Skouras, un divulgador de internet e "investigador independiente" con un popular canal de YouTube.

En el video, Kaufman habla de cómo la futura vacuna para el COVID-19 proporcionaría un vehículo para “inyectar genes” en los humanos, primero mediante un procedimiento conocido como “electroporación”, en el que una corriente eléctrica “crea pequeños agujeros en nuestras células que permiten que el ADN entre en ellas” y luego mediante la inserción de “proteínas extrañas que supuestamente generan inmunidad”. Kaufman concluye que la vacuna, al igual que los resultados de la biotecnología en la agricultura, hará que los humanos sean “organismos genéticamente modificados”.

Hay múltiples afirmaciones en el vídeo, de casi una hora de duración, que quedan fuera del objetivo de esta verificación de hechos. Sin embargo, la principal afirmación en estos mensajes difundidos en las redes sociales de que una vacuna contra el COVID-19 modificará genéticamente a los seres humanos (descrita en el titular del vídeo y por Kaufman) es falsa. Aunque la mayoría de los titulares no mencionan las vacunas basadas en el ADN, el doctor Kaufman habla de ellas en el vídeo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vacuna de ADN "implica la introducción directa en los tejidos apropiados de un plásmido que contiene la secuencia de ADN que codifica el antígeno o los antígenos contra los que se busca una respuesta inmunológica, y se basa en la producción in situ del antígeno objetivo". ( here )

Esto significa que, a diferencia de las vacunas "convencionales", más frecuentes ( here ), que utilizan un patógeno completo o un fragmento, una vacuna de ADN implica la inyección de una pequeña parte del código genético del virus (ADN o ARN) para estimular la respuesta inmunológica en un paciente sin infección ( here ).

Este procedimiento no crea un organismo genéticamente modificado, que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define como "un organismo en el que se han introducido uno o más genes (llamados transgenes) en su material genético a partir de otro organismo utilizando la tecnología del ADN recombinante". ( here )

Mark Lynas, un profesor visitante del grupo de la Alianza para la Ciencia de la Universidad de Cornell, desacreditó la idea de que una vacuna de ADN pueda modificar genéticamente un organismo. Lynas dijo a Reuters que ninguna vacuna puede modificar genéticamente el ADN humano.

“Eso no es más que un mito, que a menudo se propaga intencionadamente por los activistas contra la vacunación para generar confusión y desconfianza”, dijo. “La modificación genética implicaría la inserción deliberada de ADN ajeno en el núcleo de una célula humana, y las vacunas sencillamente no hacen eso. Las vacunas funcionan entrenando al sistema inmunológico para que reconozca a un patógeno cuando intenta infectar el cuerpo. Esto se hace principalmente mediante la inyección de antígenos virales o virus vivos debilitados que estimulan una respuesta inmunológica a través de la producción de anticuerpos”.

Lynas añade: “El ADN [en las vacunas de ADN] no se integra en el núcleo de la célula, por lo que no se trata de una modificación genética: si las células se dividen, incluirán solamente su ADN natural. Pero este enfoque es increíblemente prometedor para la enfermedad COVID-19 porque puede ser escalado muy rápidamente, y es muy versátil. Es fácil producir sintéticamente secuencias de ADN que coincidan con los bits requeridos de código genético viral”.

El Dr. Paul McCray, profesor de Pediatría, Microbiología y Medicina Interna de la Universidad de Iowa, explicó a Reuters por correo electrónico cómo funcionaría la vacuna de la enfermedad COVID-19 que se está desarrollando:

“En el caso del COVID-19, la principal proteína utilizada para reforzar el sistema inmunológico es la proteína de la espiga (S) del virus. Esta puede darse como vacuna en muchas formas diferentes: como virus inactivado (muerto), como proteína expresada, en un vector de ADN o ARN que hará que las células produzcan esta proteína, etc. Así que la única modificación que se hace en el huésped es estimularlo para que produzca anticuerpos y células T que evitarán la infección con el virus o matarán cualquier célula infectada para prevenir o reducir la gravedad de la enfermedad. Esto es lo que sucede si se contrae una infección viral de forma natural, pero la vacuna saca de la ecuación el riesgo de una enfermedad grave”.

Hay muchos ensayos en curso para una vacuna del COVID-19 en todo el mundo, y algunos exploran la posibilidad de una vacuna de ADN, que puede ser el origen de esta falsa afirmación ( here , here ).

Aunque hay ensayos para una vacuna de ADN para el COVID-19 en curso, el método no implica cambiar el ADN existente de las personas. Una futura vacuna para la epidemia de COVID-19 no convertiría a los humanos en “organismos genéticamente modificados”, como afirma el vídeo.

VEREDICTO

Falso. Una futura vacuna para el COVID-19 no modificará genéticamente a los humanos. Las vacunas de ADN no integran el ADN del virus en el núcleo celular de su receptor, sino que inyectan parte del ADN/ARN del virus en los tejidos para estimular una respuesta inmune en el cuerpo.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .