Fact check: Foto no muestra reacción alérgica en la piel por aplicación de vacuna rusa contra el COVID-19 en Argentina

Un usuario de Facebook compartió una publicación de Twitter de una mujer que muestra una imagen de un intenso sarpullido en su piel junto con la afirmación de que la reacción alérgica se debe a efectos secundarios por haberse aplicado la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V en Argentina. El mensaje es falso pues la foto compartida ha circulado desde hace años en medios de comunicación y portales médicos especializados de todo el mundo acompañando informaciones sobre enfermedades que producen alergias cutáneas.

Reuters Fact Check. REUTERS

La publicación aquí here va acompañada de una captura de pantalla de un perfil de Twitter con la foto de una mujer que se identifica como Sandra Romero (@sandraro62) y un tuit con una imagen de unas piernas llenas de manchas rojas y el texto "Hola soy Sandra Romero, dni (documento nacional de identidad) 37263954. Me puse la vacuna Sputnik V el martes por la tarde y el jueves me produjo reacciones en la piel, acudí al médico pero me ignoraron, hoy por la tarde me agarró fuerte dolor de cabeza y malestar estomacal".

“Gracias por ir compartiendo. Quiero ir agudizando el ojo en todo lo que va saliendo a la luz. Abrazo hermano”, respondió un usuario a la publicación, que ha sido más de 125 veces compartidas.

Haciendo una búsqueda inversa de imágenes en internet es posible encontrar la fotografía del sarpullido, visible en unas piernas femeninas, en varias páginas web desde 2016. Entre ellas distintos medios de comunicación de varios países, en noticias referidas a alergias en la piel, así como en portales especializados sobre trastornos dermatológicos (aquí here , aquí here , aquí here , aquí here y aquí here ).

En una noticia sobre un súbito aumento de casos de escarlatina en el Reino Unido publicada en abril de 2018 por el diario británico Daily Mirror (aquí here ) aparece en el pie de foto de la imagen en cuestión el crédito del Servicio Nacional de Salud (NHS o National Health Service). Reuters no pudo verificar, en distintas búsquedas en internet, la existencia de esa misma imagen en los archivos digitales de la institución británica.

Además, la cuenta de Twitter argentina "¿Por qué es tendencia?" (aquí twitter.com/porquetendencia ) publicó el 2 de enero el tuit de la persona identificada como Sandra Romero junto a otro de la misma usuaria aclarando que se trataba de un engaño para demostrar lo simple que resulta propagar noticias falsas. "Hola, esto fue un experimento sociológico para dejar en ridículo al macrismo. La foto del perfil es Lilia de joven. El dni es de otra persona. La foto fue sacada de Google. Cualquiera puede crear una fake news y ser viral".

Efectivamente, el rostro que aparece en el perfil es de la exdiputada argentina Elisa Lilita Carrió (aquí here ), que participó en la coalición política que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de Argentina entre 2015 y 2019. Además, la cuenta de Sandra Romero (@sandraro62) ha sido "temporalmente restringida" por Twitter (aquí twitter.com/sandraro62 ).

El gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, sucesor y rival de Macri en las elecciones de agosto de 2019, comenzó a aplicar la vacuna rusa Sputnik V entre personal de salud del país sudamericano el 29 de diciembre, tras recibir 300.000 dosis del fármaco. En enero recibirá otros cinco millones de unidades del producto y en febrero 14,7 millones más (aquí here ).

El Ministerio de Salud argentino reportó el 2 de enero 317 casos de personas que sufrieron efectos secundarios "posiblemente relacionados" con el suministro de la vacuna entre las personas a las que se les inoculó, como cefalea, mialgia, fiebre, reacción local en el sitio de inyección, alergia, lipotimia o síntomas gastrointestinales (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Foto de reacción alérgica en la piel no es de una argentina que sufrió efectos secundarios por la aplicación de vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here