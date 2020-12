Fact check: Vacuna contra COVID-19 de Pfizer no fue ofrecida en tiendas Walmart México

Varios usuarios de redes sociales replicaron el 28 de diciembre un supuesto comunicado en el que la unidad mexicana de la cadena estadounidense de tiendas Walmart anunciaba que iba a ofrecer la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer durante toda esa jornada a aquellos que quisieran comprarla, a un precio de 20 dólares (400 pesos mexicanos). La información es falsa, aparentemente una broma, y Walmart la desmintió horas después.

Reuters Fact Check. REUTERS

Algunas de las publicaciones que incluyen el comunicado pueden verse aquí here , aquí here y aquí here .

La nota, elaborada en letras claras sobre un fondo del color azul eléctrico corporativo de Walmart, lleva el nombre de la compañía, su logo y el título de “Aviso importante”. “Cumpliendo con la directriz del Gobierno de México, en mutuo acuerdo con la compañía farmacéutica Pfizer, y atendiendo a las justas demandas de la ciudadanía que cuenta con los recursos para pagar, Walmart pone a disposición de la población mexicana la vacuna SARS coV-2 a partir del día lunes 28 de diciembre a un precio de $20 Dólares (400 pesos aproximadamente al tipo de cambio actual), en toda su cadena de supermercados de la república”, dice.

El comunicado, que tiene una apariencia idéntica a cualquier otro comunicado de la filial mexicana de la firma de Estados Unidos, especificó que solo se ofrecería una vacuna por cliente y que el fármaco sería aplicado por personal capacitado de la empresa, manteniendo las reglas de seguridad sanitaria, como el uso de cubrebocas o la distancia reglamentaria para evitar el contagio del coronavirus.

Por último, añadió que para “conservar la vacuna en condiciones óptimas de temperatura” la compañía había calibrado sus refrigeradores. “Nuestros clientes pueden hacer fila desde estos momentos en el área de salchichería, donde uno de nuestros asociados les atenderá”, agregó el texto, que concluyó con la leyenda “Vigencia: 28 de diciembre de 2020-hasta agotar existencias”.

México recibió el 23 de diciembre el primer cargamento con las vacunas contra el COVID-19 y comenzó a aplicarlas en personal médico al día siguiente (aquí here y aquí here ).

Como en otros países, la distribución de la vacuna está en manos de las autoridades, que han prometido inocularla de forma gratuita a los 130 millones de habitantes de la nación latinoamericana hasta marzo de 2022, empezando por los trabajadores sanitarios y prosiguiendo con los adultos mayores, para después suministrarla personas más jóvenes de forma escalonada, por franjas de edad.

Sin embargo, a raíz de que en redes sociales algunos ciudadanos se quejaran de que no van a poder comprarla, sino esperar a que el Gobierno la distribuya, el domingo 27 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no pondría obstáculos si empresas u hospitales privados deciden adquirir el producto en el mercado internacional y venderlo entre la población, algo poco probable por la enorme demanda global, los compromisos adquiridos por las farmacéuticas con los estados y el carácter de política pública que ha tomado la vacunación contra el COVID-19 en el planeta (aquí here ).

La difusión del boletín se produce, además, en coincidencia con el Día de los Santos Inocentes, en el que es tradicional realizar bromas al prójimo contando noticias poco verosímiles. Sin embargo, el falso comunicado no incluyó ninguna aclaración al respecto. Es más, la posibilidad de que algunos lo consideraran real llevó a Walmart a difundir una nota pública desmintiendo la información.

"Aclaramos que es falsa la información difundida en redes sociales sobre el supuesto suministro de la vacuna contra el COVID-19 en nuestras unidades en México", indicó la empresa, que hace unos días tuvo que desmentir también que hubiera dejado de vender productos en el área de juguetes de sus supermercados y grandes superficies en la Ciudad de México por la decisión de las autoridades de la capital de suspender actividades económicas no esenciales como parte de una estrategia de confinamiento social para frenar un repunte de los contagios del coronavirus, después de que algunos usuarios subieran a las redes sociales fotos con esas áreas precintadas en algunos establecimientos (aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Walmart no puse en venta en sus tiendas en México la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

