Fact check: Reciclan viejas imágenes del terremoto de 2018 en Alaska

Después de que un terremoto de magnitud 7,5 golpeara el sur de las Islas Aleutianas de Alaska el 19 de octubre de 2020, un video comenzó a circular en las redes sociales mostrando lo que supuestamente era el interior de una casa durante el mismo terremoto. Sin embargo, este video muestra una escena grabada durante un terremoto el 30 de noviembre de 2018, en una ciudad distinta del mismo estado.

Las publicaciones con este video en la fecha equivocada pueden verse en Facebook en inglés ( here y here ) y en español ( here , here y here ).

El 30 de noviembre de 2018, un terremoto de magnitud 7,0 se produjo a unos 13 km al norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska (ver la noticia here ). El video de esta afirmación fue originalmente publicado en Twitter el 30 de noviembre here . En ese momento, las imágenes de James Easton, quien confirmó que era el autor del video en Twitter, fueron publicadas en múltiples medios de comunicación ( here , youtu.be/PPBX8zqzRaU?t=9799 ).

Un video adicional de Reuters sobre el terremoto de 2018 puede verse here .

Las imágenes reales del terremoto del 19 de octubre de 2020 fueron presentadas por los medios de comunicación here y here . El terremoto, que inicialmente fue reportado como de magnitud 7,4, disparó una alerta de tsunami para las zonas poco pobladas de Sand Point, Cold Bay y Kodiak.

No es la primera vez que este vídeo antiguo ha sido utilizado erróneamente. Las publicaciones visibles here y here (ver en la marca 1:48) muestran que las imágenes también fueron utilizadas para ilustrar otro terremoto en Alaska el 22 de julio de 2020 ( here ).

Alaska ha sufrido el segundo mayor sismo que se haya registrado, el gran terremoto de Alaska de 1964, con una magnitud de 9,2 ( here ). De acuerdo con el sitio web del gobierno del estado, el territorio ha tenido, en promedio, un terremoto de magnitud que oscila entre 7 y 8 cada año desde 1900.

Falso. Las imágenes muestran un terremoto en Alaska el 30 de noviembre de 2018.

