Fact check: Video usa mensajes, fotos y videos falsos para enumerar ejemplos del supuesto fraude en elección en EEUU

Una publicación de Facebook titulada “La gran estafa al pueblo americano”, que ha sido 3,900 veces compartida desde su publicación el 8 de noviembre, presenta un video en el que una conductora realiza una larga serie de afirmaciones falsas o parcialmente falsas, basadas en mensajes en redes sociales, entrevistas de televisión, fotografías y videos, para asegurar que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Muchas de las denuncias habían sido desmentidas previamente por Reuters y otros medios y organización de verificación de datos.

“Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos aún no están definidas. ¿Es esto normal? No, lo normal hubiera sido que a la medianoche de ese mismo día los medios reporten que hubo un ganador, pero por qué no sucedió así? ¿Qué ocurrió en el medio?”, comienza el video, de poco más de ocho minutos de duración y que también fue subido a YouTube, donde fue visualizado 222,800 veces aquí ( here ) y aquí ( here )

Este artículo va a desmentir algunas de las principales falsedades presentadas en el video de “La gran estafa al pueblo americano”.

VIDEO MUESTRA A BIDEN COMO ORGANIZADOR DE FRAUDE MASIVO POR UN DESLIZ

“El presidente Trump ya lo había advertido, pero no solo él y su campaña lo hicieron, sino hasta el mismo Joe Biden lo dijo en un discurso el 24 de octubre. Biden declaró sin retractarse que creó junto con su equipo la organización de fraude electoral más extensa inclusiva en la historia política estadounidense”, asegura la conductora a los 17 segundos del inicio del video, al introducir unas imágenes del demócrata sacadas de contexto en las que afirma: “Creo que hemos creado la organización de fraude electoral más amplia e inclusiva en la historia de la política estadounidense”.

En realidad, fue un desliz de Biden, cometido en una entrevista televisiva de 27 minutos, cuando estaba describiendo el programa de protección al votante que lanzó en su campaña en previsión de posibles diputas legales sobre el resultado de las elecciones. En lugar de decir “voter protection” (protección del voto) dijo, aparentemente por error, “voter fraud” (fraude electoral). Reuters ya verificó esa denuncia señalando que había sido sacada de contexto aquí (en ingles here y en español here ).

INFORMACIÓN ERRÓNEA SOBRE SUPUESTO AMAÑO DESDE EL EXTRANJERO DE VOTOS POR CORREO

El video muestra también en el minuto 1:02 varios tuits del mes de mayo de Donald Trump anticipando que la votación por correo iba a resultar una trampa. “Elección amañada de 2020: millones de boletas para voto por correo serán imprimidas por países extranjeros y otros. ¡será el escándalo de nuestros tiempos!”, dice uno de los dos mensajes de Trump que fueron incluidos.

En el minuto 1:24 de la publicación, la conductora acusa a Twitter de “censura” por advertir a los usuarios sobre algunos de esos mensajes o eliminarlos porque contenían información falsa.

CAMBIO DE TENDENCIA EN MICHIGAN Y WISCONSIN

En el minuto 1:40 del video, la presentadora señala que, después de que Trump tomara la ventaja inicial en estados con gobernadores demócratas como Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, “se frenó el escrutinio y horas después pasó a liderar Biden”, aspecto que ha sido atribuido a que los electores de ese partido votaron por correo en mayor medida que los republicanos, pero que en el video es sugerido como una demostración de fraude electoral.

No presenta pruebas sobre Pennsylvania, pero en el caso de Michigan, el “salto en votos” fue resultado de un “error administrativo” en el condado de Shiawassee, como explicó Decision Desk HQ en un hilo de Twitter aquí here .

La historia también había sido verificada previamente por Reuters aquí ( here ).

En cuanto a Wisconsin, un portavoz del portal de análisis de datos FiveThirtyEight explicó a Reuters por correo electrónico que los saltos se debieron a que los condados publicaron una gran cantidad de resultados a la vez aquí ( here ).

NINGÚN CARRITO INTRODUJO DE FORMA CLANDESTINA VOTOS EN DETROIT

La publicación también da por buena en el minuto 2:15 otra denuncia falsa sobre unos “vehículos que llegaron en la madrugada con votos” favorables Biden a un centro de votación en Detroit aquí here . La versión fue también desmentida previamente por Reuters aquí ( here ). En el video se ve una furgoneta blanca descargando un pequeño carrito rojo que en realidad llevaba el equipo de un fotógrafo del medio WXYZ, como dijeron varios de sus reporteros y trabajadores aquí here y aquí here .

FOTOS DE “VOTOS ABANDONADOS”

Otra de las denuncias que realiza la conductora, en este caso en el minuto 4:17 es que “un montón de boletas” fueron abandonadas en un contenedor de basura.

Reuters verificó la primera imagen en otro artículo aquí ( here ).

La fotografía retrata un incidente de 2018 en Nueva Jersey ( bit.ly/2GoIjJd ). En ese entonces, el Courier Journal reportó ( here ) que la imagen muestra, al menos, 8 cajas llenas de correo que fueron “abandonadas” en Pennsauken, Nueva Jersey, por un trabajador del servicio postal que luego renunció. Ningún reporte de ese incidente menciona que haya sido material electoral. (here , here , here )

La segunda imagen, que muestra sobres amarillos en el suelo, fue capturada en Glendale, Arizona, de acuerdo a un medio local ( here ). Los 18 sobres cerrados fueron robados antes de que los votantes los recibieran ( here )

FUNCIONARIOS NO LLENARON BOLETAS ELECTORALES EN CENTRO DE VOTACIÓN

La publicación muestra también, a partir del minuto 6:00, varios videos en los que se ve supuestamente a funcionarios electorales llenando boletas en un recinto de votación del condado de Delaware, Pensilvania, pero esta afirmación es también falsa, ya que los trabajadores estaban completando papeletas para reemplazar las que estaban dañadas y lo hicieron en presencia de observadores, como demostró Reuters aquí ( here ).

Cuando llega al minuto 6:12 expone un video compartido por varios usuarios de las redes sociales, que aseguran que una urna en Michigan fue completada con papeletas falsas. Sin embargo, el video fue tomado en la región rusa de Moscú en las elecciones presidenciales de ese país en 2018 ( aquí here , aquí here y aquí here ).

Reuters también desenmascaró la falsedad de esa denuncia en inglés y en español ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. Una publicación que enumera ejemplos del supuesto fraude electoral en la elección en EEUU usa mensajes, fotos y videos falsos, parcialmente falsos o sacados de contexto.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here