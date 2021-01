Fact check: Video con ‘Gloria’ de fondo muestra a Trump antes de su discurso el 6 de enero, no observando el ataque al Capitolio

Un video circulando en redes sociales muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a varios allegados observando unas pantallas, mientras la canción “Gloria” de Laura Branigan suena en el fondo. Algunos usuarios alegan que las pantallas muestran imágenes del ataque al Capitolio por cientos de simpatizantes de Trump. Esto es falso: el video capta momentos antes de que Trump subiera al escenario en su protesta en contra de la certificación del Congreso de su derrota electoral “Save America Rally”; alrededor de una hora antes de que comenzaran los disturbios.

U.S. President Donald Trump looks on at the end of his speech during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Jim Bourg