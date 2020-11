Fact Check: Un video muestra la recogida de votos válidos que fueron enviados por correo el día de las elecciones o antes.

Varios videos que muestran a trabajadores recogiendo votos remitidos por correo de buzones electorales en Los Ángeles “después del día de las elecciones” celebradas 3 de noviembre en Estados Unidos han sido compartidos miles de veces en las redes sociales. Algunos usuarios dicen que los videos son una prueba de que se ha cometido “fraude electoral”. Esta afirmación es falsa. Representantes del condado de Los Ángeles dijeron a Reuters que estas papeletas fueron recogidas el 4 de noviembre pero fueron depositadas por los votantes el 3 de noviembre o antes. Por lo tanto, son válidas y serán procesadas y contadas.

Una de las primeras reproducciones del video fue publicada en Twitter ( here ( archive.vn/054RY ) . La publicación, del 4 de noviembre, dice: "@DonaldJTrumpJr para su información esto sucedió hoy, después de las elecciones, hace unas tres horas en Reseda California."

“¿Están recolectando papeletas? Pensé que las habían recogido todas”, dice una mujer fuera de cámara mientras se acerca a dos individuos que están recogiendo los votos por correo del buzón. “Esperen, ¿cómo es que ya han declarado (la victoria en) el estado?”, se puede oír decir a la mujer alrededor de la marca de 0:11 minutos.

Pueden consultarse publicaciones con este video en Facebook here ( archive.vn/YY96y ) , here ( archive.vn/Iq3I5 ), here ( archive.today/fcLWz ) , here ( archive.today/jOCRk ) .

Algunos usuarios que han comentado y compartido el video alegan que la grabación constituye una prueba de "fraude electoral" con comentarios como "Pensé que no había pruebas de que la votación por correo era propensa al fraude" ( archive.vn/eU5vM ) y "Más mentiras y fraude electoral en marcha" ( archive.vn/XMfO8 ) .

Otro video publicado en Twitter aquí ( archive.today/v1PVi ), muestra una escena similar supuestamente grabada el centro de Whittier, en el condado de Los Ángeles. En él se puede oír a un hombre diciendo fuera de cámara alrededor de la marca de las 0:07 minutos: "No suelo ver a la gente recogiendo miles de papeletas el día después de las elecciones".

Mike Sánchez, portavoz del Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado de Los Ángeles (RR/CC, por sus siglas en inglés) dijo a Reuters por correo electrónico que las papeletas mostradas en estos videos “son votos válidos y serán procesadas y contadas en nuestro escrutinio oficial de las elecciones”. Las papeletas, dijo Sánchez, fueron recogidas por el personal de RR/CC.

La información disponible en el sitio web de la Secretaría de Estado de California ( bit.ly/36pCyVl ) dice: "Los votos por correo que se emitan personalmente en un punto de entrega de papeletas deben ser emitidos a más tardar al cierre de las urnas a las 8:00 p.m. el día de las elecciones".

RECUENTO DE VOTOS/VICTORIAS EN LOS ESTADOS

Como informó el New York Times here , Estados Unidos nunca han tenido "resultados definitivos" o un recuento final de votos en la noche de las elecciones. Las declaraciones sobre el ganador divulgadas por las organizaciones de noticias en ese día se basan en recuentos parciales.

En la noche del 3 de noviembre, Edison Research declaró a Joe Biden ganador en California, un estado con amplio apoyo a los demócratas ( www.washingtonpost.com/ ). El canal NBC ( here ) y la agencia Associated Press también lo hicieron ( here ) .

Associated Press explica aquí ( here ) que los resultados de VoteCast, "una amplia encuesta de AP al electorado estadounidense" y "un análisis de los primeros datos estadísticos de la votación" confirmaron que la "arraigada tendencia política de California a favor de los candidatos presidenciales demócratas se mantendrá".

Los medios de comunicación también anunciaron varias victorias de Donald Trump en la noche de las elecciones, como en el estado de Indiana ( here , here ) y en el de Carolina del Sur ( here , aquí here , here ).

Aunque los medios declararan la victoria de Biden en California y las de Trump en otros estados, esto no significó el fin del recuento de los votos.

El 12 de noviembre de 2020, a las 10:54 AM EST, Reuters informó que se habían contado en torno al 96% de los votos en California. Como se puede ver aquí ( here , archive.vn/dxngU ) , el 64.2%% de los votos fueron para Biden y el 33.7% para Trump hasta aquel momento.

La falsa afirmación de que el video prueba la existencia de irregularidades en el voto por correo alimenta una narrativa repetida por el presidente estadounidense Donald Trump de que el voto por correo en plena pandemia del coronavirus aumentaría el fraude de los votantes. Los expertos dicen que el fraude electoral es muy raro en Estados Unidos, donde casi uno de cada cuatro votantes emitió un voto por correo o en ausencia en 2016 ( here ) .

VEREDICTO

Falso. Este video no es una prueba de que se haya cometido fraude electoral. Las papeletas de voto por correo pueden ser depositadas en las urnas de California hasta las 8pm hora local el día de las elecciones. Los buzones electorales se cerraron y las papeletas se recogieron al día siguiente.

Este artículo fue realizado por el equipo de verificación de hechos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de hechos here .