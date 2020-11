Fact check: “Salto en votos” mostrado en mapas de elecciones en Michigan se debió a un error administrativo que fue corregido, no a un fraude electoral

Usuarios de redes sociales están compartiendo capturas de pantalla que supuestamente muestran que el presidente electo Joe Biden recibió de repente 138.339 votos, mientras que el presidente Donald Trump obtuvo ninguno.

Los usuarios se están refiriendo a esta demanda como una prueba de “fraude electoral”. Esto es falso. El salto en los votos que se muestra en estas capturas de pantalla fue debido a un error administrativo que fue corregido.

Un posteo con más de 33.000 “me gusta” en Instagram here muestra las capturas de pantalla y se lee “Ya huele a fraude demócrata.De un momento a otro suben 140 mil votos a Biden en Michigan, y 0 Trump. Eso es absolutamente IMPOSIBLE independientemente de la fuente del voto. Estimo que esto terminará en la Corte Suprema”.

Las publicaciones en Facebook con esta afirmación se pueden ver here , here y here

Las capturas de pantalla en esta declaración, que fueron compartidas por usuarios de redes sociales, ( archive.is/nQzbT , archive.is/bUjJb ), incluyendo el presidente Trump ( here ) muestran el cambio en los conteos de votaciones en el mapa de elecciones de Decision Desk HQ, un servicio de datos de elecciones ( results.decisiondeskhq.com/ ) , donde el conteo de Biden saltó desde 1.992.356 a 2.130.695 mientras que los votos para Trump permanecieron en 2.200.902 en la mañana del 4 de noviembre.

Sin embargo, Decision Desk HQ explicó en un hilo de Twitter que el salto en los votos fue resultado de un “error administrativo” en el condado de Shiawassee ( here ).

Abigail Bowen, secretaria de elecciones del condado de Shiawassee, le dijo al reportero del New York Times Jack Nicas que se ingresó un 0 adicional, lo que significa que el recuento no oficial de Biden se informó como 153.710 en lugar de 15.371 ( here ).

Caroline Wilson, secretaria del condado de Shiawasee también dio la misma explicación a AFP ( here ).

Según lo informado por el New York Times ( here ) el error tipográfico fue “detectado y corregido en aproximadamente media hora”.

Decision Desk HQ ha actualizado sus datos para mostrar que Biden recibió 15.371 votos en Shiawassee ( here ).

Esta afirmación también fue desacreditada por otros verificadores de hechos, incluido Politifact ( here ) y FactCheck.org ( here ).

Reuters previamente desacreditó esta afirmación, que se incluyó en un artículo con otras acusaciones engañosas que pretendían demostrar que los demócratas estaban tratando de "robarse las elecciones". ( here )

VEREDICTO

Falso. El “salto de votos” de Biden en Michigan que se muestra en el mapa electoral se debió a un error administrativo que luego se corrigió.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de hechos here .