Declaración falsa: Walmart anuncia entrega de cupones gratuitos para usuarios que compartan enlace en redes sociales

Múltiples usuarios en redes sociales han compartido un artículo viral que afirma que la tienda Walmart ha anunciado una entrega de cupones gratuitos. Al 17 de abril del 2020, el artículo se ha compartido en al menos 166 páginas y grupos de Facebook, de acuerdo a Crowdtangle.

El título del articulo declara, “Walmart ha anunciado que todos los que compartan este enlace recibirán un cupón gratuito de $250.” ( here; here; here ).

Esta declaración es falsa. Una representante de Walmart confirmó a Reuters que la oferta circulando en las redes sociales es falsa.

“Desafortunadamente”, la representante añadió, “hemos visto a diferentes estafadores generar estas ofertas atractivas para que los clientes hagan clic en enlaces frecuentemente peligrosos. Siempre recomendamos seguir el viejo dicho—si parece demasiado bueno para ser cierto, es probable que lo sea.”

VEREDICTO

Falso: Walmart no ofrece la entrega de cupones gratuitos por compartir el enlace de un artículo

