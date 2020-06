Fact check: Washington D.C. no sufrió un apagón generalizado a la 1 a.m. del 1 de junio de 2020 

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo contenidos en internet que afirman que Washington D.C. sufrió un apagón en el que se cortó la electricidad, el internet y las comunicaciones móviles en la madrugada del 1 de junio de 2020. Los mensajes utilizan diferentes variaciones de “#DCblackout”. Esta afirmación parece ser infundada.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Se puede ver un ejemplo here .

Una entrada en inglés dice: "#DCBlackout Esta foto es la última que vimos antes de que se cortaran todas las redes a la 1am. Una ciudad entera estaba ardiendo y de repente se quedó en silencio. No tenemos ni idea de lo que está pasando, no sabemos si los manifestantes están a salvo. Ningún canal de noticias está cubriéndolo. Está pasando algo horrible". ( here )

NetBlocks.org, que hace un seguimiento de las interrupciones y cortes de redes, publicó en Twitter el 1 de junio que no encontró "ningún indicio de una interrupción masiva de internet durante la noche o en las últimas 48 horas". ( here ) Los empleados en la oficina de Reuters D.C. durante este período no apreciaron ningún apagón.

Varios periodistas tuitearon que no se habían visto afectados por ninguna interrupción de las comunicaciones, y algunos habían estado activos en las redes sociales durante toda la noche ( here , here ). Black Lives Matter DC calificó el rumor como falso en Twitter here .

La Compañía de Energía Eléctrica Potomac (PEPCO), que suministra electricidad a DC y Maryland, no publicó ningún comunicado sobre un apagón en su sitio web o en las redes sociales. ( here//www.pepco.com/News/Pages/NewsReleases.aspx, ). Pepco confirmó a Reuters por teléfono que no hubo cortes en Washington D.C. durante la noche.

AlertDC, un sistema de comunicación que emite alertas de emergencia, no emitió alerta por un corte de energía de tipo alguno durante la noche del 31 de mayo al 1 de junio ( here ).

Es posible que las grandes multitudes de manifestantes hayan contribuido a una ausencia de cobertura o a dificultades de conexión en los teléfonos celulares de algunos usuarios, algo relativamente frecuente en eventos con un gran número de personas. ( here , here ).

La afirmación se produjo en el contexto de los disturbios en la capital del país, a raíz de las protestas por la muerte de un hombre negro, George Floyd, en Minneapolis el 25 de mayo. ( here ).

Los mensajes que contienen estas afirmaciones falsas se refieren a las protestas que tuvieron lugar en la noche del 31 de mayo, después de que la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, ordenara un toque de queda en toda la ciudad desde las 11 p.m. del 31 de mayo de 2020 hasta las 6 a.m. del 1 de junio de 2020. Los medios de comunicación y los trabajadores esenciales estaban exentos del toque de queda ( here ).

VEREDICTO

Afirmación falsa. No hubo pruebas de cortes de energía o de comunicaciones en Washington D.C. en la madrugada del 1 de junio de 2020.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .