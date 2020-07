Fact Check: No existen pruebas que vinculen a Wayfair con el tráfico de personas

Una serie de imágenes y mensajes virales que circulan por las redes sociales reiteran unas duras acusaciones que vinculan a Wayfair, un vendedor minorista de artículos para el hogar a través de internet, con una presunta operación de trata de personas. Estas afirmaciones son falsas y están alimentadas por teorías conspiratorias.

La teoría se hizo viral tras aparecer en la sección r/conspiracy de la plataforma web Reddit el 9 de julio ( here ), donde se afirmaba que los altísimos precios de varios artículos de mobiliario vendidos a través de la tienda online de Wayfair y sus peculiares nombres eran la prueba de una operación de tráfico de niños. El viernes 10 de julio el tema estaba entre los más comentados en la red social Twitter en EEUU.

Una publicación de Twitter, por ejemplo, afirma que los usuarios de redes sociales sospechaban que Wayfair vende personas en armarios, dado el nivel de los precios y el hecho de que los artículos tenían "todos nombres de mujer", algunos de los cuales coincidían con los de personas supuestamente desaparecidas ( here ). Otros ejemplos de esta afirmación pueden consultarse here , here y here .

PRECIO DE LOS ARTÍCULOS

En la mayoría de las repeticiones de esta afirmación, el altísimo precio de los artículos de Wayfair dio a los usuarios de las redes sociales motivos para sospechar. Los mensajes apuntan a una serie de artículos, incluyendo armarios y almohadas, puestos a la venta en un rango de precios de entre diez y quince mil dólares.

Wayfair hizo el siguiente comunicado a Reuters, en el que negó las acusaciones formuladas contra la empresa y aclaró algunas de las razones de sus precios: “No hay, por supuesto, ninguna verdad en estas afirmaciones. Los productos en cuestión son armarios para uso industrial que tienen un precio ajustado. Reconociendo que las fotos y descripciones proporcionadas por el proveedor no explican adecuadamente lo elevado del precio de venta, hemos retirado temporalmente los productos del sitio web para cambiarles el nombre y proporcionar una descripción más detallada y fotos que muestren con precisión el producto para justificar el precio de venta”.

Aunque este rango de precios es inusual para los artículos de uso doméstico de Wayfair, la compañía también vende artículos más grandes para uso comercial e industrial. Wayfair dijo a Reuters por teléfono que los precios más elevados reflejan el mayor tamaño de estos artículos así como los gastos de envío asociados a artículos de esas dimensiones (diseñados para restaurantes, plantas industriales, etc.).

NOMBRES

En muchos casos, las publicaciones afirman que los nombres de los armarios coinciden con los nombres de menores desaparecidos.

Una entrada publicada en redes sociales, por ejemplo, sugiere que una noticia sobre una adolescente desaparecida llamada Samiyah Mumin estaba relacionada con un armario llamado "Samiyah", con un precio de venta de 12.899,99 dólares ( here ).

En una publicación de Facebook, la propia Mumin denunció estas teorías conspiratorias por desviar la atención de los menores que realmente están desaparecidos. "¿Saben cuántas personas están realmente desaparecidas? ¿Saben cuántas familias están ahí fuera buscándolos?" ( here ) Mumin aclara en un vídeo que nunca ha desaparecido.

Un portavoz de Wayfair dijo a Reuters que la empresa usa un algoritmo para nombrar sus productos. El algoritmo utiliza “nombres de pila, lugares geográficos y palabras comunes para nombrarlos”.

Según el National Center for Missing & Exploited Children de EEUU, cada año se denuncian casi 800.000 desapariciones de menores, lo que significa que muchos nombres de pila pueden relacionarse con las denuncias de menores desaparecidos. En EEUU, el 99% de los desaparecidos regresan a casa ( here ).

No es raro que los vendedores de muebles nombren sus artículos con nombres de personas ( here ; here ; here ; here ).

BÚSQUEDA POR NÚMERO DE ARTÍCULO

Algunas publicaciones afirman que la búsqueda de los códigos de los artículos de Wayfair, precedidos por las letras SRC USA, en el motor de búsqueda ruso Yandex ( yandex.com/ ) devolvió imágenes de niñas en traje de baño.

Aunque esto parece ser cierto, los resultados de la búsqueda son siempre los mismos con cualquier combinación de números introducida al azar, como informó la revista Newsweek en primer lugar, refutando uno de los argumentos de la teoría de la conspiración ( here ).

Los intentos de Reuters de buscar los números utilizados para realizar estas afirmaciones así como otros elegidos de forma aleatoria el viernes confirmaron la conclusión de Newsweek. A partir del lunes 13 de julio, el algoritmo de Yandex parecía haber filtrado algunos de estos resultados de búsqueda para mostrar más fotografías aleatorias. Actualmente no parece mostrar imágenes de menores. Yandex no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

VEREDICTO

Falso. No hay pruebas que vinculen a Wayfair con una operación de tráfico de personas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .