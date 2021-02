Fact check: Foto no muestra a la mujer que acusó a candidato político mexicano de violación

Varios usuarios de Facebook publicaron la fotografía de una mujer en un acto proselitista en México con un cartel en respaldo a un candidato a gobernador de un estado sureño, cuando en 2018 se postuló a senador del país latinoamericano, y aseguraron que se trata de la misma persona que lo acusó recientemente de haberla violado hace más de dos décadas, en un caso que ha cimbrado a la política mexicana tras la presentación de varias denuncias de abusos sexuales contra el político. La persona de la imagen es otra, aunque las dos mujeres se parecen ligeramente.

Reuters Fact Check. REUTERS

Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador del estado de Guerrero por el partido gobernante en México, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones del próximo 6 de junio, ha sido acusado de violación por varias mujeres, entre ellas Basilia Castañeda, que es señalada en las falsas publicaciones como la mujer de la imagen aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

Los usuarios que subieron la fotografía se preguntan cómo puede ser que Castañeda, quien denunció a Macedonio ante la fiscalía general en noviembre de 2020 por un presunto abuso sexual ocurrido en 1998, cuando tenía 17 años, respaldara públicamente al político hace apenas dos años. “Sale a la luz fotografía de la señora Basilia Castañeda, presunta víctima de violación, apoyando a su ‘victimario’ en la campaña a senador de la República en 2018. Masoquismo? Síndrome de Estocolmo? Golpeteo a cambio de algo??? Que raro no???!!! A mi me suena a dinero del PRI (el Partido Revolucionario Institucional) aliado a la REACCIÓN militante de Morena”, dice una de las publicaciones.

Castañeda, que asegura haber intentado presentar una denuncia contra su agresor cuando sucedió el crimen pero no haber logrado interponerla por el poder político que tenía Salgado Macedonio en Guerrero, no es en realidad la mujer de la imagen. En declaraciones a Reuters, una de sus representantes legales, Patricia Olamendi, lo negó. “No es ella”, afirmó.

Es posible ver la verdadera imagen de Castañeda en esta reciente entrevista con el canal Milenio Televisión aquí ( here ).

Olamendi representa a la denunciante en la demanda administrativa que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, formación de la que es militante (aquí: here ).

“El caso tiene una carga política muy fuerte”, señaló a Reuters la letrada, al denunciar que ella ha sido blanco también de varias informaciones tendenciosas y falsas publicadas en las redes sociales, las cuales niega.

Según la página de verificación de datos El Sabueso, del portal de noticias mexicano Animal Político, la mujer que aparece en la imagen identificada erróneamente como Castañeda es en realidad la hija de su pareja, Reynaldo Soria, también militante de Morena, de una relación previa (aquí: here ).

La agencia estadounidense Associated Press (AP) habló también con Soria, quien corroboró que la mujer de la fotografía es su hija Nacheli Soria (aquí: here ). “Es mi hija, la tuve con mi primera esposa, Martha Morales Vázquez. Ella murió el 6 de noviembre de 1995. Unos años después yo empecé mi relación con Basilia, aunque al principio no fue bien vista por mi familia. Se parecen un poco, pero no hay vínculo sanguíneo”, explicó Soria a AP. Soria argumentó que no fue hasta 2020 que Basilia contó a su familia del presunto ataque de Salgado Macedonio. “Hasta el año pasado ella lo contó y ahora están usando esa foto de mi hija para atacar a toda mi familia”, denunció.

VEREDICTO

Falso. La mujer que aparece en una fotografía apoyando a un candidato a gobernador mexicano no es la misma que lo denunció de violación, sino su hijastra.

