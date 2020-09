Fact check: Las fotos muestran a un joven muerto a manos de la policía en Chicago en 2016, no en julio de 2020

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Miles de usuarios de las redes sociales están compartiendo fotos de un joven con un arma de fuego, afirmando que fue disparado por la policía en Chicago unas semanas antes de que los mensajes se compartieran en Facebook a principios de agosto de 2020. Esta afirmación es falsa. Se han compartido publicaciones con la misma imagen y el mismo pie de foto en Facebook desde 2016 y el chico que aparece en las fotos parece ser un joven de 16 años que fue disparado en abril de 2016.

Los mensajes ( here , here ), que han sido compartidos más de 8.000 veces recientemente en Facebook, muestran un collage de cuatro fotos de un chico que sostiene un arma, acompañadas por el siguiente pie de foto: "Este es el joven que fue disparado por la policía hace unas semanas en Chicago. Como los grandes medios de comunicación solo quieren mostrar sus fotos de monaguillo para desacreditar a la policía, pensé en compartir las que no quieren que veas".

Publicaciones con el mismo collage de imágenes y pies de foto han sido publicadas en Facebook desde 2016, y compartidas más de 250.000 veces ( here , here , here ).

Estas imágenes parecen ser de Pierre Loury, un joven negro de 16 años que fue disparado en abril de 2016 en Chicago durante una persecución policial ( here , here ). Un artículo del Chicago Tribune sobre la muerte de Loury muestra fotos del joven posando con armas, tomadas de su página de Facebook, que ahora ha sido eliminada ( here ). Parece que las cuatro fotos del collage están tomadas de la página de Facebook de Loury: esta entrada en Reddit ( here ) enlaza con cinco fotos de Loury, la primera de las cuales aparece en el Chicago Tribune y las cuatro restantes están incluidas en el collage en las publicaciones de Facebook. Otros sitios también enlazan estas fotos con la página de Facebook de Loury ( here ).

La muerte de Loury provocó una protesta antirracista de Black Lives Matter en aquel momento ( here ). En agosto de 2020, continúan las protestas contra el racismo en Estados Unidos tras la muerte, el 25 de mayo, de George Floyd, un afroamericano de 46 años, que murió después de que un policía blanco se arrodillara en su cuello en Minneapolis ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. El collage de fotos muestra a Pierre Loury, un adolescente negro que fue disparado por la policía en Chicago, pero fue en 2016, no en 2020.

