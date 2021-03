Reuters Fact Check. REUTERS

تقصي الحقيقة: إشاعة إقالة محافظ البنك المركزي العراقي

تناقلت عدد من صفحات الفيسبوك العراقية خبراً يشير لصدور قرار عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقيل فيه محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بعد انتشار خبر تخفيض قيمة الدينار العراقي.

قام فريق تقصي الحقائق في رويترز بمتابعة عدد من هذه الصفحات مثل : ( here , here , here , here )

. الخبر عارِ عن الصحة وهو مجرد إشاعة حيث لم تقم أي جهة رسمية بنشر أي قرار رئاسي حول اقالة محافظ البنك المركزي.

وفي إحدى التدوينات التي جاءت بالإدعاء، جاء في النص إلى جانب صورة غالب: “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقيل محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، ويعيد سعر صرف الدولار إلى 1250 ديناراً عراقياً اعتباراً من يوم الاثنين”.

بدأت الاشاعة بالانتشار مترافقة بإشاعة إعادة سعر صرف الدولار بما يعادل 1250 ديناراً عراقياً وهي أيضاً إشاعة غير صحيحة ولم يتم اصدار أي معلومات تتعلق بها من البنك المركزي أو أي جهة رسمية حكومية في العراق.

كلا الخبرين المصنفين تحت بند الإشاعات لم يتم التطرق لهما عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي والصفحات الرسمية التابعة له على منصات التواصل الاجتماعي.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق (here).