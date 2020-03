Declaración de título falso: “Jackie Chan habla sobre su contagio de coronavirus, ¿Está en Cuarentena?”

El título de un video de YouTube circulando en redes sociales sugiere que el actor chino Jackie Chan aceptó tener Coronavirus. El título de video es el siguiente: “Jackie Chan habla sobre su contagio de coronavirus, ¿Está en Cuarentena?”. Al día de hoy, 19 de marzo de 2020, el video cuenta con más de 43,000 vistas.

Aunque el contenido del video de 2:05 minutos (here) desmiente los rumores sobre el supuesto contagio de COVID-19 y la cuarentena del actor, las palabras utilizadas en el título sugieren lo contrario.

La transcripción del audio del video es el siguiente: “Jackie Chan rompe el silencio ante el supuesto contagio de coronavirus. El afamado actor Jackie Chan habría contraído Coronavirus en una fiesta en Hong, Kong China. El artista utilizó de sus redes sociales para tranquilizar a todos sus fans con respecto a la supuesta infección de Coronavirus que pudo haber padecido, después de que se diera a conocer que estaba en cuarentena. “Gracias por la preocupación, estoy sano y salvo. No se preocupen, no estoy en cuarentena. Espero que todos estén seguros y se encuentren saludables también”, dijo el actor. Recordemos que surgió el rumor de que Jackie Chan asistió a una fiesta en Hong Kong, China en la que los invitados terminaron infectados de Coronavirus, pero todo fue una confusión. El actor estuvo en un festejo y no en la celebración organizada por la policía china por el retiro de uno de sus agentes, donde 59 elementos fueron puestos en cuarentena. Jackie Chan estuvo en un festejo, también con miembros de la élite policial, pero que se llevó a cabo al mismo tiempo y a media hora de distancia del homenaje por el retiro de un hombre de 49 años que después de la reunión dio positivo en las pruebas. Afortunadamente, el ilustre actor se encuentra muy bien y gozando de buena salud”.

El 27 de febrero del 2020, Jackie Chan desmintió los rumores a través de sus redes sociales (ver publicaciones en: here y here) y en un comunicado oficial en su página web (www.jackiechan.com/scrapbook/).

“Recientemente mis asistentes me informaron sobre las noticias que han estado circulando por todo el mundo, diciendo que he sido puesto en cuarentena por el COVID-19. En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir “gracias” por la preocupación de todos. Estoy muy sano y salvo, y no estoy en cuarentena. He recibido muchos mensajes de amigos que me preguntan si estoy bien. Su amor y preocupación es muy conmovedor. ¡Gracias!”

Los rumores sobre el supuesto contagio de Chan de COVID-19 (here y here) pudieron haber surgido a raíz de un video en redes sociales que mostraba a Jackie Chan y a otras celebridades con altos mandos de la policía (here). Días antes, las autoridades de Hong Kong habían confirmado la infección de un oficial y la cuarentena de docenas de sus policías (ver la historia de Reuters here).

A pesar de que el contenido del video desmiente los rumores sobre Jackie Chan y su supuesto contagio de COVID-19, el título falso sugiere que el actor afirma estar enfermo.

VEREDICTO:

Título falso: Jackie Chan no está infectado del nuevo Coronavirus

Este artículo fue producido por la unidad de fact-checking (verificación) de Reuters. Lee más sobre nuestro trabajo aquí (here).