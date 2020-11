Fact-check: Unas fotos muestran la celebración del triunfo de los Cleveland Cavaliers en la NBA en 2016, no una reciente marcha a favor de Donald Trump en Washington D.C.

Varios usuarios de redes sociales y diversos portales de internet compartieron imágenes de una gran multitud rodeada de edificios de color marrón claro y de torres de oficinas, afirmando que las fotografías fueron tomadas durante una manifestación a favor de Donald Trump celebrada en Washington D.C. el sábado 14 de noviembre. Las imágenes, sin embargo, muestran una reunión de fans de los Cleveland Cavaliers para celebrar la victoria de su equipo de baloncesto en el Campeonato de la NBA hace cuatro años.

Reuters Fact Check. REUTERS

Uno de los primeros ejemplos de esta atribución incorrecta de las imágenes compartido más de 8.400 veces puede consultarse aquí here .

En efecto, el 14 de noviembre se celebró una marcha de apoyo a Trump en la capital de Estados Unidos (aquí here ), pero las imágenes de estas publicaciones corresponden a otro momento y lugar.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google lleva a las fotografías originales, la principal de las cuales fue publicada en un mensaje de Twitter por la cuenta oficial de los Cleveland Cavaliers el 22 de junio de 2016, con el mensaje: "Unas 1,3 millones de personas disfrutando de #OneForTheLand. Te queremos, Cleveland", aquí here .

Otra de las fotos de las publicaciones pertenece a Reuters, la cual fue tomada por el fotógrafo Aaron Josefczyk durante las celebraciones de Cleveland (aquí here ). Otras fotografías de Josefczyk tomadas ese día pueden verse aquí here .

Pueden consultarse más fotografías de la celebración, incluida una de las compartidas en las publicaciones de internet, en una galería de la CNN: aquí here .

Si se comparan fotos auténticas de la marcha pro-Trump de 2020 con las celebraciones de Cleveland de 2016, se pueden observar diferentes combinaciones de colores en la ropa y las banderas de los dos eventos. En el primero se usaron motivos blancos, azules y rojos, los colores de la bandera de los Estados Unidos (las fotos de Reuters de la marcha pueden verse aquí here ), mientras que los asistentes a al segundo evento usaron principalmente ropa granate y amarilla, en referencia a los colores de los Cavaliers (las fotos de Reuters, que muestran una abundancia de ropa amarilla, pueden verse aquí here ).

La fotografía de Reuters usada en las publicaciones de internet muestra una multitud al lado de un edificio acristalado (aquí here ) con letreros en los que se puede leer en inglés "Sede Administrativa del Condado de Cuyahoga", la cual según Google Street View está en Cleveland y no en Washington D.C., como se puede ver en la imagen de este enlace tinyurl.com/y4hc9qd7 . La otra fotografía de las publicaciones en la que se muestra una gran multitud al lado de un edificio moderno alto y otro de estilo neoclásico (aquí here ) también aparece en Cleveland al consultar Google Street View (aquí tinyurl.com/y32km9p7 ).

VEREDICTO

Falso. Las multitudes que se ven en las fotos no son partidarios de Trump durante una marcha celebrada en Washington D.C. sino fans de los Cleveland Cavaliers que celebran su victoria en el campeonato de la NBA en 2016.

