Fact check: Un camión no destruyó “pruebas de fraude electoral” en el condado de Cobb, Georgia

Numerosos vídeos que circulan en las redes sociales muestran un camión de trituración fuera de un edificio de oficinas gubernamentales en el condado de Cobb, en el estado estadounidense de Georgia. Algunos usuarios que comparten el contenido afirman que las imágenes muestran la “destrucción de pruebas de fraude electoral”. Esto es falso. Responsables del condado de Cobb aclararon que el camión que aparece en este vídeo no eliminó ningún material relacionado con las elecciones.

Reuters Fact Check. REUTERS

Se pueden ver publicaciones con estos vídeos y con la afirmación de que la escena muestra la "destrucción de pruebas de fraude electoral" en Facebook here , here y here .

La serie de vídeos fue tuiteada por Lin Wood el 24 de noviembre (versiones archivadas archive.vn/flHmX , archive.vn/nGZsv , archive.vn/ZeNRt , archive.vn/QTvLV ). Wood es un abogado conservador que intentó, sin éxito, detener la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden en Georgia. ( here , here ).

Según los mensajes de Wood en Twitter, el material fue grabado por una mujer que se identifica como Susan Knox ( here , here ) . Reuters no pudo determinar de forma independiente la fuente de los vídeos.

La escena parece haber sido grabada en la mañana del 24 de noviembre, de acuerdo con una imagen tuiteada por Wood ( here ). Se ve el exterior del número 736 de la avenida Whitlock, donde se encuentra la principal oficina electoral del condado de Cobb. ( here, bit.ly/33cZJRK ).

Uno de los vídeos tweeteados por Wood here , incluía la leyenda: "Destrucción de pruebas de fraude electoral HOY en el condado de Cobb, Georgia".

La escena muestra a un hombre con un chaleco amarillo parado junto a un camión, aparentemente de la compañía de triturado de documentos Shred It ( www.shredit.com/en-us/ ) . Alrededor del minuto 00:45 se puede escuchar una voz femenina que dice: “Este es el tercer contenedor de basura que he visto triturado hasta ahora, desde que llegué aquí a las 10:15”.

Ross Cavitt, director de Comunicaciones del condado de Cobb, dijo a Reuters por correo electrónico que “la empresa de eliminación de documentos estaba en el edificio como parte de una visita programada regularmente a la oficina del Comisionado de Impuestos de Cobb” y añadió que “no había ningún elemento de las elecciones de Cobb relacionado” con este proceso”.

La oficina del Comisionado de Impuestos es una de diversas oficinas gubernamentales que se encuentran en el edificio que se muestra en los vídeos ( bit.ly/33igxqz ).

Cavitt dijo que esta firma visita la oficina del Comisionado de Impuestos dos veces al mes. “Esa oficina digitaliza todos los documentos recibidos, y esos documentos son escaneados y archivados, las copias en papel son enviadas para ser destruidas”, explicó.

Según Cavvit, "las papeletas y documentos relacionados con el recuento" se encuentran en el Centro de Eventos Jim R. Miller ( bit.ly/3l5mzRm ), que está a más de 8 kilómetros del edificio que aparece en estos mensajes.

Georgia inició un segundo recuento de votos de las elecciones del 3 de noviembre el 24 de noviembre, en respuesta a una petición del equipo de campaña del presidente Donald Trump. El nuevo recuento, que no se espera que altere los resultados certificados, que dan como ganador al presidente electo Joe Biden, terminará a la medianoche del 2 de diciembre, según Gabriel Sterling, el responsable de Georgia que supervisa los sistemas de votación ( here ) .

Se pueden ver otras verificaciones de hechos sobre el proceso electoral de Georgia here , here y here .

VEREDICTO

Falso. Los vídeos no muestran la “destrucción de pruebas de fraude electoral” fuera de un edificio de oficinas gubernamentales en el condado de Cobb. El vídeo capta una “visita programada regularmente” de una empresa de trituración de documentos a la oficina del Comisionado de Impuestos de Cobb; no se eliminó ningún material electoral en este proceso, según explicaron los responsables del condado.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .