Fact check: Un colaborador de la campaña de Joe Biden no fue arrestado por fraude electoral; las acusaciones carecían de pruebas y la petición fue denegada

Varias publicaciones compartidas en redes sociales afirman que Dallas Jones, el director político de la campaña del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden en el estado de Texas, fue arrestado por la comisión de un presunto fraude electoral en la recogida de votos. Esta afirmación es falsa.

Reuters Fact Check. REUTERS

Ejemplos de publicaciones en las que se afirma que Jones fue "arrestado por fraude electoral" pueden verse aquí here y aquí here .

Dallas Jones, un consultor político con sede en Houston, fue contratado como director político de la campaña electoral de Biden en Texas en septiembre de 2020, según el diario Texas Tribune (aquí here ).

Más de una semana después de que varios medios de comunicación, incluido Reuters (aquí here ), declararan a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos, algunos usuarios de redes sociales compartieron una foto en la que según afirmaban se mostraba el arresto de Dallas Jones por fraude electoral (aquí here , aquí here , y aquí here ).

Sin embargo, la persona que muestran las fotografías de algunas de estas publicaciones no es Jones, sino el actor Cuba Gooding Jr. siendo escoltado esposado por agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York tras haber sido acusado de manosear a una mujer en un bar de Manhattan en junio de 2019 (aquí here ).

En una entrevista telefónica del 16 de noviembre (aquí here ), Jones supuestamente le dijo a FactCheck.org: "Esto es un completo infundio y lo están propagando".

Tras ser contactado por Reuters, un portavoz de Biden calificó estas publicaciones en redes sociales sobre Jones de “risiblemente falsas”. Jones no pudo ser contactado por Reuters para hacer comentarios.

El equipo de Reuters Fact Check no pudo encontrar ninguna información sobre el supuesto arresto de Jones en los registros criminales en línea del sheriff del condado de Harris (aquí here ). Por su parte, Reuters tampoco encontró información alguna sobre el supuesto arresto de Jones en los principales periódicos de Texas, como el Houston Chronicle, el Dallas Morning News o el Fort Worth Star Telegram.

De acuerdo con el portal de verificación de datos Snopes (aquí here ), Jones se convirtió en el blanco de una campaña de desinformación online a principios de octubre después de que varias figuras políticas del Partido Republicano presentaran una petición (aquí here ) ante el secretario de Estado de Texas para impedir que el gobernador Greg Abbott, también republicano, trasladara el inicio de la votación por adelantado del 19 al 13 de octubre, así como para impedir que el secretario del condado de Harris permitiera la entrega de votos en ausencia antes de tiempo.

La petición de una llamada al orden de los cargos públicos por vía judicial ("writ of mandamus", definida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell aquí here ) también alegaba que varias figuras políticas demócratas, entre ellas Jones, habían organizado una "operación de recogida de votos" en el condado de Harris.

Presentada el 28 de septiembre por el donante republicano Steve Hotze (aquí here ) entre otros, la petición citaba a dos testigos no identificados para afirmar que un participante de esta supuesta operación "se jactó de que podía garantizar que la operación de recolección de votos ilegales, con la ayuda del envío masivo de votos por correo, podía cosechar 700.000 votos ilegales". Según la petición, "los testigos identificaron al empresario de Houston Gerald Womack y al consultor político Dallas Jones como lugartenientes" en el plan de recolección de votos.

Como se explica en el portal Snopes (aquí here ), la única prueba presentada por los solicitantes fueron "las declaraciones hechas por investigadores privados bajo juramento, las cuales no ofrecen ningún detalle", incluyendo quién contrató los servicios de los investigadores privados. FactCheck.org concluyó de manera similar que "la afirmación sobre Jones y la recolección de votos fue hecha por los republicanos durante una iniciativa legal infructuosa, y no ha sido corroborada por ningún organismo responsable de velar por el cumplimiento de la ley"(aquí here ).

El 28 de septiembre, el secretario del condado de Harris, el demócrata Chris Collins, argumentó en un escrito (aquí here ) que "el sistema de Texas (de voto por correo) es complejo y proporciona múltiples métodos para identificar y descubrir cualquier fraude real".

El secretario también declaró que quienes presentaron la petición “encendieron la alarma de ‘fraude de votantes’ en su petición de emergencia como un recurso provisional, pero no ofrecen ninguna evidencia para apoyar su solicitud. Tampoco explican como permitir que los votantes entreguen sus votos por correo en persona antes del día de las elecciones podría contribuir al fraude electoral”.

Dos días después, Collins emitió una comunicado (aquí here ) en la que describió la petición como carente de "cualquier fundamento legal viable".

El 7 de octubre, la Corte Suprema de Texas rechazó la petición (aquí here ), declarando que los peticionarios habían "retrasado la impugnación" de la decisión del gobernador texano "por más de diez semanas desde que fuera emitida" y que, con "el proceso de elección ya en marcha", interrumpir "los procedimientos electorales planeados desde hace tiempo tal y como nos piden los solicitantes amenazaría con confundir a los votantes".

Steve Hotze no respondió a la solicitud de comentarios por parte de Reuters sobre las acusaciones contra Jones y otros contenidos de su petición.

Como informó Reuters (aquí here ), un juez federal de Texas denegó el 2 de noviembre otra petición de Hotze para invalidar más de 127.000 votos ya emitidos en un puesto de votación desde el coche en Houston, una zona de tendencia demócrata.

VEREDICTO

Falso. El colaborador de Biden, Dallas Jones, no fue arrestado por fraude electoral. Una petición alegando que Jones actuó como “lugarteniente” en una supuesta operación de recolección de votos no proporcionó ninguna prueba verificable.

Este artículo fue realizado por el equipo de verificación de datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí here .