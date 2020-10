New Zealand v Australia - Bledisloe Cup test

(Reuters) - Factbox on Sunday’s Bledisloe Cup test between New Zealand and Australia:

When: Oct. 18, 4 p.m. (0300 GMT)

Where: Eden Park, Auckland (capacity: 50,000)

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant referees: Ben O’Keeffe (New Zealand), Paul Williams (New Zealand); TMO: Mike Fraser (New Zealand)

NEW ZEALAND

World ranking: 2

Coach: Ian Foster

Captain: Sam Cane

Team: 15-Beauden Barrett, 14-Jordie Barrett, 13-Anton Lienert-Brown, 12-Jack Goodhue, 11-Caleb Clarke, 10-Richie Mo’unga, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Shannon Frizell, 5-Tupou Vaa’i, 4-Patrick Tuipulotu, 3-Ofa Tuungafasi, 2-Dane Coles, 1-Joe Moody

Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Alex Hodgman, 18-Nepo Laulala, 19-Scott Barrett, 20-Hoskins Sotutu, 21-TJ Perenara, 22-Rieko Ioane, 23-Damian McKenzie

AUSTRALIA

World ranking: 5

Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Tom Banks, 14-Filipo Daugunu, 13-Hunter Paisami, 12-Matt Toomua, 11-Marika Koroibete, 10-James O’Connor, 9-Nic White, 8-Harry Wilson, 7-Michael Hooper, 6-Ned Hanigan, 5-Matt Philip, 4-Lukhan Salakaia-Loto, 3-Taniela Tupou, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-James Slipper

Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-Scott Sio, 18-Allan Alaalatoa, 19-Rob Simmons, 20-Liam Wright, 21-Jake Gordon, 22-Jordan Petaia, 23-Reece Hodge

OVERALL RECORD

Played: 167

New Zealand wins: 115

Draws: 8

Australia wins: 44

LAST FIVE MEETINGS

2020 New Zealand 16-16 Australia Wellington

2019 New Zealand 36-0 Australia Auckland

2019 Australia 47-26 New Zealand Perth

2018 New Zealand 37-20 Australia Yokohama

2018 New Zealand 40-12 Australia Auckland