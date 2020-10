French Open order of play on Friday

(Reuters) - Order of play on the main showcourts on the sixth day of the French Open on Friday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - September 30, 2020 General view during the second round match between Germany's Alexander Zverev and France's Pierre-Hugues Herbert REUTERS/Gonzalo Fuentes

COURT PHILIPPE CHATRIER

28-Casper Ruud (Norway) v 3-Dominic Thiem (Austria)

1-Simona Halep (Romania) v 25-Amanda Anisimova (U.S.)

Caroline Garcia (France) v 16-Elise Mertens (Belgium)

Stefano Travaglia (Italy) v 2-Rafa Nadal (Spain)

COURT SUZANNE LENGLEN

3-Elina Svitolina (Ukraine) v 27-Ekaterina Alexandrova (Russia)

16-Stan Wawrinka (Switzerland) v Hugo Gaston (France)

6-Alexander Zverev (Germany) v Marco Cecchinato (Italy)

Katerina Siniakova (Czech Republic) v 5-Kiki Bertens (Netherlands)

COURT SIMONNE MATHIEU

Eugenie Bouchard (Canada) v Iga Swiatek (Poland)

Lorenzo Sonego (Italy) v 27-Taylor Fritz (U.S.)

Norbert Gombos (Slovakia) v 12-Diego Schwartzman (Argentina)

Martina Trevisan (Italy) v 20-Maria Sakkari (Greece)