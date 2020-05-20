焦點：英國公布退歐後關稅新機制 以促進貿易協商

路透倫敦5月19日 - 英國周二公布退歐後新的關稅機制，以獲得貿易協商的談判籌碼。新機制維持對歐盟汽車徵收10%關稅，但降低對數以百億美元計的供應鏈進口產品的關稅。

新關稅機制將從2021年1月開始生效，旨在簡化一些英國官員所謂的高度複雜的歐盟關稅體系，並幫助英國協商與美國、歐盟和其他國家間的貿易協議。

但這將意味著，如果英國和歐盟在年底前達不成自由貿易協議，自歐盟進口的部分食品、汽車和化學品價格將大幅上升。

英國稱，該稅制將適用於那些未與英國簽署貿易協議的國家，且將取消所有低於2%的關稅。

英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)表示，”我們新的全球關稅將減少繁雜程序並降低數以千計的日常用品的成本，使英國的消費者和家庭受益。”

新機制將對農業、汽車、陶瓷和漁業等與英國產業競爭的進口產品維持關稅，並取消對進入英國供應鏈、價值300億英鎊(370億美元)的進口產品徵收的關稅。

英國商會對此聲明的明確性表示歡迎，但表示這表明到年底與歐盟達成貿易協議至關重要，只有這樣”才能避免雙方的企業成本大幅增加”。

關於英國與歐盟未來關係的談判陷入僵局，雙方都在下個月的重要會議之前相互交鋒。英國周二發表了法律文本草案，首相約翰遜的一位發言人稱這是”具有建設性的貢獻”。

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)對此公告表示歡迎，但表示在6月談判中”我們必須取得實質進展。”

為幫助實現政府的環保承諾，英國還將取消可提高能效產品的關稅，並對用於個人防護設備等新冠疫情抗疫商品，暫時採取零關稅。

新機制未符合所有期待。

一位不願透露姓名的化學製品公司代表稱，原本已對該公司承諾會取消該行業投入材料的關稅。”這整個令人失望。”這位代表說。(完)